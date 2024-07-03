Определились все четвертьфинальные пары Евро-2024
Сборная Турции одержала победу над командой Австрии (2:1) в заключительном матче ⅛ финала чемпионата Европы по футболу.
Сборная Турции одержала победу над командой Австрии (2:1) в заключительном матче ⅛ финала чемпионата Европы по футболу.
После этой встречи определились все участники ¼ финала Евро-2024.
5 июля:
6 июля:
Победители матчей первого игрового дня образуют первую полуфинальную пару, а на следующий день будет определена вторая пара полуфиналистов. Полуфинальные встречи пройдут 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.
Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в ⅛ финала уступила команде Швейцарии (0:2).