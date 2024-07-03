Суперкомпьютер назвал главных фаворитов Евро-2024
Суперкомпьютер британской компании Opta обновил свой прогноз на итоги Евро-2024 после окончания всех матчей ⅛ финала.
Суперкомпьютер британской компании Opta обновил свой прогноз на итоги Евро-2024 после окончания всех матчей ⅛ финала.
Главным претендентом на победу на Евро-2024 является сборная Германия, чьи шансы оцениваются в 20%. Также в четверку главных фаворитов вошел будущий соперник немцев — сборная Испании (19,2%), а также команды Англии (17,5%) и Франции (15,2%). Наименьшие шансы на победу в турнире имеют турки (3,1%), швейцарцы (5,9%), голландцы (9,1%) и португальцы (9,8%).
При этом наиболее вероятными финалистами Евро-2024 по версии Opta на данный момент являются сборные Англии (39%) и Испании (29,7%).
5 июля:
6 июля:
Победители матчей первого игрового дня образуют первую полуфинальную пару, а на следующий день определится вторая пара полуфиналистов. Полуфинальные встречи пройдут 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.