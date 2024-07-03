Рангник: Австрии не хватило удачи. Если бы игра перешла в дополнительное время, мы бы обыграли Турцию
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал поражение от Турции (1:2) в ⅛ финала чемпионата Европы.
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал поражение от Турции (1:2) в ⅛ финала чемпионата Европы.
«Нам не хватило удачи, и я считаю, что если бы игра перешла в дополнительное время, мы бы победили. У нас было время сравнять счет, но это сложно, когда в воротах Гордон Бэнкс. Не могу поверить, что сегодня мы отправляемся домой. Мы думали, что продолжим наше путешествие», — цитирует Рангника пресс-служба УЕФА.
В компенсированное время Мерт Гюнок спас Турцию от второго гола, поэтому Рангник сравнил его с легендарным вратарем сборной Англии Гордоном Бэнксом, который становился чемпионом мира.