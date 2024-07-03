Арнаутович назвал незаслуженным поражение от Турции на Евро
Капитан сборной Австрии Марко Арнаутович прокомментировал поражение от Турции в ⅛ финала Евро-2024 (1:2).
Капитан сборной Австрии Марко Арнаутович прокомментировал поражение от Турции в ⅛ финала Евро-2024 (1:2).
«Они забили два гола после двух угловых — это ошибки. Мы провели отличную игру. Мы сделали 21 удар по воротам, но это футбол.
Мы едем домой, и мне очень жаль, потому что мы этого не заслужили. Я этого не заслуживаю. Повлияла ли значимость прогноза? Я не думаю, что мы были фаворитами, мы с большим уважением относимся ко всем нашим противникам, которые столь же сильны, как и мы», — приводит слова Арнаутовича Tutto Mercato WEB.
Сборная Турции обыграла Австрию со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился защитник Мерих Демирал, у австрийцев гол забил Михаэль Грегорич. Турция вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где встретится с Нидерландами. Матч пройдет 6 июля в Берлине.