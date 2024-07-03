Полузащитник Швейцарии Джака получил травму и пройдёт МРТ перед матчем ¼ финала Евро-202

По информации источника, результаты обследования опытного игрока должны стать известны уже в ближайшее время. Напомним, матч ¼ финала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии состоится в эту субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.