Фанаты Австрии выкрикивали националистические лозунги перед матчем с Турцией

Как сообщило агентство DPA, болельщики сборной Австрии выкрикивали ксенофобские лозунги под песню L'Amour Toujours итальянского DJ Джиджи Д'Агостино перед матчем ⅛ финала Евро против сборной Турции. Игра прошла в Лейпциге и завершилась победой турков со счетом 2:1.

Швейцарский телеканал SRF запечатлел в прямом эфире австрийских болельщиков на одной из улиц немецкого города, которые под мелодию L'Amour Toujours выкрикивали лозунг «Иностранцы — вон! Германия для немцев». Этот лозунг популярен среди сторонников крайне правых взглядов.