Фанаты Австрии выкрикивали националистические лозунги перед матчем с Турцией
Полиция Германии начала расследование инцидента.
Полиция Германии начала расследование инцидента.
Как сообщило агентство DPA, болельщики сборной Австрии выкрикивали ксенофобские лозунги под песню L'Amour Toujours итальянского DJ Джиджи Д'Агостино перед матчем ⅛ финала Евро против сборной Турции. Игра прошла в Лейпциге и завершилась победой турков со счетом 2:1.
Швейцарский телеканал SRF запечатлел в прямом эфире австрийских болельщиков на одной из улиц немецкого города, которые под мелодию L'Amour Toujours выкрикивали лозунг «Иностранцы — вон! Германия для немцев». Этот лозунг популярен среди сторонников крайне правых взглядов.
В ответ на запрос информагентства полиция Лейпцига сообщила во вторник вечером, что правоохранители зафиксировали первоначальные подозрения, и они проводят расследование.