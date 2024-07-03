Игрокам сборной Германии запретят приглашать жен и девушек до конца Евро

Как сообщает Bild, с начала Евро-2024 женам и девушкам игроков разрешалось посещать расположение сборной Германии.

После выхода Германии в ¼ финала чемпионата Европы было принято решение больше не допускать женами и девушек в отель сборной. По мнению главного тренера сборной Юлиана Нагельсманна, встречи с ними будут отвлекать футболистов от подготовки к матчам.

Ранее Леа Принц, девушка левого защитника сборной Германии Максимилиана Миттельштедта, оказалась в центре скандала, написав в социальных сетях, что испытала культурный шок, приехав в Дортмунд. По словам девушки, на центральном вокзале города было очень грязно. Леа подверглась критике, из-за чего ей пришлось удалить свою публикацию.