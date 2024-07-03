Игрокам сборной Германии запретят приглашать жен и девушек до конца Евро
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн не хочет, чтобы футболисты отвлекались от тренировок.
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн не хочет, чтобы футболисты отвлекались от тренировок.
Как сообщает Bild, с начала Евро-2024 женам и девушкам игроков разрешалось посещать расположение сборной Германии.
После выхода Германии в ¼ финала чемпионата Европы было принято решение больше не допускать женами и девушек в отель сборной. По мнению главного тренера сборной Юлиана Нагельсманна, встречи с ними будут отвлекать футболистов от подготовки к матчам.
Ранее Леа Принц, девушка левого защитника сборной Германии Максимилиана Миттельштедта, оказалась в центре скандала, написав в социальных сетях, что испытала культурный шок, приехав в Дортмунд. По словам девушки, на центральном вокзале города было очень грязно. Леа подверглась критике, из-за чего ей пришлось удалить свою публикацию.
В ¼ финала Евро-2024 Германия сыграет с Испанией. Матч пройдет в Штутгарте 5 июля.