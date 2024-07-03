В Турции восхищены выходом сборной в ¼ финала чемпионата Европы по футболу

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаНе начался
5.07ИспанияГермания
1/4 финалаНе начался
5.07ПортугалияФранция
1/4 финалаНе начался
6.07АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
6.07НидерландыТурция
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
16:20 (мск), источник: ТАСС

В Турции восхищены выходом сборной в ¼ финала чемпионата Европы по футболу

Турецкие СМИ считают, что национальная команда способна выйти в полуфинал турнира в Германии.

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Источник: Reuters

АНКАРА, 3 июля. /ТАСС/. Победа сборной Турции над австрийцами в матче ⅛ финала чемпионата Европы по футболу вызвала гордость среди болельщиков, чиновников и спортивных обозревателей в республике.

Сборная Турции обыграла команду Австрии со счетом 2:1 и в четвертьфинале сыграет с нидерландцами. Встреча пройдет 6 июля в Берлине.

Президент Турции Тайип Эрдоган в первые секунды после победы поздравил в соцсетях национальную сборную. «От всей души поздравляю нашу национальную сборную по футболу, которая обыграла команду Австрии на чемпионате Европы по футболу и вышла в четвертьфинал. Желаю успехов на пути к чемпионству», — написал он. С поздравлениями присоединись и все члены правительства.

Газета Sabah пишет, что Турция снова вошла в историю. «Это было очень тяжело, мучительно. Последние 10 минут мы умирали и возвращались к жизни, — пишет спортивный обозреватель газеты Ахмет Чакар. — Мы в четвертьфинале. За исключением последних минут 15 мы ни разу не отдали инициативу сборной Австрии. Думаю, главным героем вчерашней игры был защитник Каан Айхан. Он показал прекрасную игру, совершал стратегические маневры в критические моменты. Это было величайшее выступление футболиста, которое когда-либо наблюдалось на таком международном турнире».

Гигантская выручка

Федерация футбола Турции в довольно «сухом» обзоре матча все же не удержалась от эмоций. «Турку не подобает останавливаться. Мы в четвертьфинале. Австрия — Турция — 1:2», — написала федерация. Спортивное издание Fotomac обратило внимание на то, что победа в ⅛ финала дала сборной и серьезный финансовый стимул. «Гигантская выручка нашей сборной. На Евро-2024 после победы над австрийцами общий доход “Наших детей” (так называют сборную в Турции — прим. ТАСС) составил €16,25 млн», — отметило издание.

Газета Hurriyet заострила внимание на том, что турецкая сборная боролась с очень профессиональной и сложной командой. «Вчера мы встретились с физически очень сильной и способной действовать как единое целое командой. Их называют “Другая бундеслига”, и вчера в их стартовом составе было семь игроков германской бундеслиги. Но сборная Турции, в составе которой было семь игроков [турецкой] Суперлиги, выбила австрийцев. И это победа не только нашей сборной, но и нашей лиги», — пишет издание.

Газета Aksam пишет, что прежде всего нужно поблагодарить команду за то, что она сделала. «Они вывели нашу страну на очень важный для нас чемпионат в Германии. Более того, это одна из самых молодых сборных на турнире, и в ней есть игроки с перспективами на будущее», — пишет обозреватель газеты Энгин Верель.

Издание Takvim отметило, что темп сборной заметно улучшился. «Я не думал, что мы выбьем сборную Австрии. Устранить в чемпионате такую команду — это большая удача. Теперь на очереди команда Нидерландов, и это сильный конкурент. Нам нужно выиграть четвертьфинал», — написал обозреватель газеты Октай Дерелиоглу.

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1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
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