В Турции восхищены выходом сборной в ¼ финала чемпионата Европы по футболу

АНКАРА, 3 июля. /ТАСС/. Победа сборной Турции над австрийцами в матче ⅛ финала чемпионата Европы по футболу вызвала гордость среди болельщиков, чиновников и спортивных обозревателей в республике.

Сборная Турции обыграла команду Австрии со счетом 2:1 и в четвертьфинале сыграет с нидерландцами. Встреча пройдет 6 июля в Берлине.

Президент Турции Тайип Эрдоган в первые секунды после победы поздравил в соцсетях национальную сборную. «От всей души поздравляю нашу национальную сборную по футболу, которая обыграла команду Австрии на чемпионате Европы по футболу и вышла в четвертьфинал. Желаю успехов на пути к чемпионству», — написал он. С поздравлениями присоединись и все члены правительства.

Газета Sabah пишет, что Турция снова вошла в историю. «Это было очень тяжело, мучительно. Последние 10 минут мы умирали и возвращались к жизни, — пишет спортивный обозреватель газеты Ахмет Чакар. — Мы в четвертьфинале. За исключением последних минут 15 мы ни разу не отдали инициативу сборной Австрии. Думаю, главным героем вчерашней игры был защитник Каан Айхан. Он показал прекрасную игру, совершал стратегические маневры в критические моменты. Это было величайшее выступление футболиста, которое когда-либо наблюдалось на таком международном турнире».

Гигантская выручка

Федерация футбола Турции в довольно «сухом» обзоре матча все же не удержалась от эмоций. «Турку не подобает останавливаться. Мы в четвертьфинале. Австрия — Турция — 1:2», — написала федерация. Спортивное издание Fotomac обратило внимание на то, что победа в ⅛ финала дала сборной и серьезный финансовый стимул. «Гигантская выручка нашей сборной. На Евро-2024 после победы над австрийцами общий доход “Наших детей” (так называют сборную в Турции — прим. ТАСС) составил €16,25 млн», — отметило издание.

Газета Hurriyet заострила внимание на том, что турецкая сборная боролась с очень профессиональной и сложной командой. «Вчера мы встретились с физически очень сильной и способной действовать как единое целое командой. Их называют “Другая бундеслига”, и вчера в их стартовом составе было семь игроков германской бундеслиги. Но сборная Турции, в составе которой было семь игроков [турецкой] Суперлиги, выбила австрийцев. И это победа не только нашей сборной, но и нашей лиги», — пишет издание.

Газета Aksam пишет, что прежде всего нужно поблагодарить команду за то, что она сделала. «Они вывели нашу страну на очень важный для нас чемпионат в Германии. Более того, это одна из самых молодых сборных на турнире, и в ней есть игроки с перспективами на будущее», — пишет обозреватель газеты Энгин Верель.