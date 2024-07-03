Орлов выделил козыри в игре сборных Испании и Германии на Евро
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче ¼ финала чемпионата Европы между сборными Испании и Германии.
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче ¼ финала чемпионата Европы между сборными Испании и Германии.
«Испанцы сейчас, на мой взгляд, претенденты номер один на выигрыш Кубка Европы. Но в их столкновении с немцами очень трудно что-либо предсказать. Тут уже такие мастера с обеих сторон. Есть футболисты, способные не только созидать — как Родри, Кроос, но и умеющие забивать. Вот здесь, в самых важных и главных поединках, индивидуальное мастерство будет сказываться. Часто говорят: порядок бьёт класс. Но в ¼ финала уже класс должен выйти на первый план. У испанцев прекрасная полузащита, три хороших нападающих. Мората, может быть, проигрывает по КПД Уильямсу и Ямалю, но пользу тоже приносит. А Ямаль — просто потрясает. Парню только за день до финала исполнится 17 лет, а он держит темп все 90 минут. Значит, физическая основа у него уже заложена», — приводит слова Геннадия Орлова «Чемпионат».
Также телекомментатор определил факторы, которые в четвертьфинале могут сыграть на стороне подопечных Юлиана Нагельсманна.
«Сборная Германии играет дома. Немецкие команды уже 50 лет, с ЧМ-1974, славятся своим победным духом. Все время они где-то рядом с финалом. А испанцы все-таки молодые. Это и хорошо с точки зрения задора, самоотдачи. Они голодные до побед. Но опыта у них поменьше. Трудно здесь отдать кому-то предпочтение. Есть на что опереться обеим командам. Очень интересный матч будет», — добавил Орлов.
Встреча Испании и Германии состоится в пятницу, 5 июля. Начало игры — в 19 часов по московскому времени.
Геннадию Орлову 79 лет. В 1960-е годы он выступал на позиции нападающего за «Зенит», ленинградское «Динамо» и харьковский «Металлист». После завершения карьеры начал заниматься журналистской деятельностью, впервые вышел в эфир в качестве спортивного комментатора в январе 1974 года.