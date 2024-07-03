Орлов выделил козыри в игре сборных Испании и Германии на Евро

«Испанцы сейчас, на мой взгляд, претенденты номер один на выигрыш Кубка Европы. Но в их столкновении с немцами очень трудно что-либо предсказать. Тут уже такие мастера с обеих сторон. Есть футболисты, способные не только созидать — как Родри, Кроос, но и умеющие забивать. Вот здесь, в самых важных и главных поединках, индивидуальное мастерство будет сказываться. Часто говорят: порядок бьёт класс. Но в ¼ финала уже класс должен выйти на первый план. У испанцев прекрасная полузащита, три хороших нападающих. Мората, может быть, проигрывает по КПД Уильямсу и Ямалю, но пользу тоже приносит. А Ямаль — просто потрясает. Парню только за день до финала исполнится 17 лет, а он держит темп все 90 минут. Значит, физическая основа у него уже заложена», — приводит слова Геннадия Орлова «Чемпионат».