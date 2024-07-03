Дмитрий Черышев рассказал, что его удивило на Евро-2024 | Источник: РИА "Новости"

"На этом Евро удивила в первую очередь Австрия. Команда Рангника очень уверенно вышла из группы, но в ⅛ финала Турция обыграла австрийцев, чего я совсем не ожидал. Австрия показывала уверенную игру, их командные действия казались очень отлаженными.

Но ещё я бы отметил, что меня удивило разнообразие в игре Испании. В первом матче они отдали мяч хорватам и разгромили соперника. Во второй и третьей встрече испанцы уже стали играть от себя, больше контролировали ход игры и в итоге обыграли итальянцев и албанцев. А в последней своей игре Испания вовсе очень уверенно одолела Грузию", — приводит слова Черышева Legalbet.

Сборная Австрии после поражения от Турции со счётом 1:2 в матче ⅛ финала Евро-2024 завершила своё участие в турнире.

Команда Испании в ⅛ финала турнира обыграла Грузию со счётом 4:1 и вышла в следующий раунд. Матч ¼ финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии состоится 5 июля. Встреча пройдёт в Штутгарте (Германия) на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена».