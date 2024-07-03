Сборная Англии тренирует новую схему в преддверии ¼ финала Евро-2024 — Daily Mail | Источник: Getty Images

По информации источника, футболисты под руководством главного тренера Гарета Саутгейта наигрывали схему 3−5−2. Отметим, что этой расстановки придерживается соперник англичан по ¼ финала Евро-2024 — сборная Швейцарии.

Сообщается, что данный выбор может быть обусловлен как сменой тактики, так и разбором игры соперника.

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 6.07.2024, 19:00 Англия - Швейцария -

Примечательно, что сборная Англии при Саутгейте уже использовала схему с тремя центральными защитниками. Например, на чемпионате мира в 2018 году.

Матч между Англией и Швейцарией состоится в эту субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.