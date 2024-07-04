СМИ: Беллингем избежит дисквалификации после матча со Словакией
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем избежит дисквалификации за непристойный жест, показанный в матче ⅛ финала против Словакии (2:1, д.в.), сообщает Bild.
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем избежит дисквалификации за непристойный жест, показанный в матче ⅛ финала против Словакии (2:1, д.в.), сообщает Bild.
Беллингем сравнял счет на пятой добавленной минуте основного времени матча. После забитого мяча 21‑летний полузащитник приложил руку к паху и показал неприличный жест. В СМИ предположили, что жест был адресован скамейке сборной Словакии. Сам футболист назвал свой поступок шуткой и заявил, что адресовал его близким друзьям, находящимся на трибунах.
Позднее УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении футболиста.
По информации источника, Беллингем не будет дисквалифицирован, но заплатит штраф, который может составить до 100 тысяч евро.
После матча Беллингем прокомментировал свой гол в ворота Словакии.
«Когда я был в воздухе, то подумал: “Ого, я примерно в шести футах от земли, и похож на Роналду”. Но моя рука все еще была на земле, так что это было не самое акробатическое зрелище! Но это было приятно. Когда я обернулся и увидел, что произошло, я подумал: “Не может быть”. Это определенно один из самых важных и запоминающихся моментов в моей карьере на текущий момент», — приводит слова Беллингема Goal.
Джуд Беллингем и Харри Кейн, забившие по два мяча на Евро-2024, являются лучшими бомбардирами англичан на турнире.
В четвертьфинале сборная Англии в Дюссельдорфе сыграет со Швейцарией. Встреча пройдет в субботу, 5 июля.