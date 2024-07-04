Беллингем и Мусиала — в топе игроков Евро по разнице между забитыми и ожидаемыми голами
Футбольный статистический ресурс WhoScored назвал топ-5 лучших игроков чемпионата Европы в Германии по разнице между забитыми и ожидаемыми голами на турнире.
Футбольный статистический ресурс WhoScored назвал топ-5 лучших игроков чемпионата Европы в Германии по разнице между забитыми и ожидаемыми голами на турнире.
Лучшим стал игрок сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Коди Гакпо.
Топ-5 игроков по показателю выглядит следующим образом:
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир уже достиг стадии ¼ финала, матчи которого будут сыграны