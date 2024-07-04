Беллингем и Мусиала — в топе игроков Евро по разнице между забитыми и ожидаемыми голами

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир уже достиг стадии ¼ финала, матчи которого будут сыграны 5—6 июля . Действующим победителем является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.