Евро-2024 — турнир пугалок. Ему пора ответить на главный вопрос
Если фавориты не проснутся сейчас, может быть слишком поздно.
Если фавориты не проснутся сейчас, может быть слишком поздно.
Возможность поставить сразу несколько будильников подряд — одно из самых великих достижений этого мира. 7:00, 7:15, 7:30, для самых непробуждаемых ещё и 7:45. Смартфон будет визжать ровно до тех пор, пока человек не проснётся. В этом есть небольшая доля садизма. Но с бытовой точки зрения повторяющиеся будильники — абсолютно незаменимая вещь.
Причём здесь чемпионат Европы? А при том, что у целого ряда больших сборных, кажется, остался последний будильник. Уже стартовал плей-офф, а они всё никак не проснутся. Впереди ¼ финала. Если они и сейчас не пробудятся, то дальше смогут спокойно дрыхнуть прямо до следующего крупного турнира.
О том, как ужасны Англия, Франция и Португалия, всё уже сказали. Перед Евро эти сборные относили к числу фаворитов. Португалию, может быть, с оговорками. Насчёт Англии единственной оговоркой был Гарет Саутгейт. А по поводу Франции серьёзных оговорок, кажется, не было вообще.
Фаворитам на крупных турнирах свойственно набирать обороты по ходу. Нет необходимости крошить всех сразу. Нужно выйти на пик к решающим матчам и там дать максимум. В целом Англия, Франция и Португалия пока идут по этому графику: из группы вышли, ⅛ финала преодолели. Но есть нюанс. Набрать форму к решающим матчам — не значит совсем не играть до их наступления. А с Англией, Францией и Португалией пока происходит именно так.
Из группы эти команды вышли без лоска, но и без паники. У всех троих были проблемы: не клеилась игра, туго работало нападение, Португалия ещё и Грузии умудрилась проиграть. Но результата добились все трое. Трудности можно было списать на пресловутый фаворитский разгон: в группе размялись, а всю силу продемонстрируют в плей-офф.
Но вот — ⅛ финала. Франция избегает допвремени против Бельгии только благодаря своему лучшему бомбардиру — автоголу. Португалия уходит в серию пенальти со Словенией, и там решает гениальный Диогу Кошта. Без которого, к слову, не было бы никакой серии, не переиграй он Беньямина Шешко при выходе один на один в конце дополнительного времени. Ну и Англия. Гол первым ударом в створ на 90+5-й минуте, камбэк в овертайме и панические конвульсии в обороне, лишь бы не уйти в пенальти.
Опять все трое выиграли. Но такие победы в матчах плей-офф не выглядят как часть плана. Это слишком тонкая игра даже для таких мастеров, как Дидье Дешам, Роберто Мартинес и особенно Гарет Саутгейт. Англия и Португалия реально висели на волоске от вылета. У Франции ситуация была получше. Но и она не произвела впечатления команды, которая в нужный момент добавит и дожмёт. Автогол Яна Вертонгена не был результатом дожима. Это просто был эпизод. Который, к счастью для Франции, завершился в её пользу.
⅛ финала была предпоследним будильником для Англии, Франции и Португалии. Спать больше нельзя, надо просыпаться! В четвертьфинале не простят дремоты. Англия играет со Швейцарией — чемпионом этого Евро по дисциплине и организации. Спящие соперники, даже если они выше классом, это подходящая добыча для команды Мурата Якина. Такой добычей могла стать Германия на групповом этапе. Швейцарцы были близки к победе, но в конце всё же пропустили.
Португалия и Франция играют друг с другом. Может быть битва, кто кого переспит. Надо запастись спичками, чтобы по необходимости втыкать их в глаза и не давать им закрыться. Зрелище может быть тяжеленное. Примерно как очень плохое кино, которое пытаются замаскировать под артхаус.
Другие четвертьфиналисты уже включились. Испания и Германия в рабочем режиме с первого матча. Испания вообще пока лучшая на Евро по содержанию игры. У Германии бывают ошибки, в группе за расслабленность их едва не наказала Швейцария. Но то была разовая акция. В остальном немцы предельно собранны и стараются по максимуму раскрывать свои сильные качества. Впрочем, было бы странно, если бы на домашнем Евро Германия вела себя иначе.
Нидерландцы играли сами и давали играть соперникам в группе. Однако в ⅛ финала они сами сыграли, а вот Румынии не дали сделать ничего. Турция показала, что она может быть не только бесшабашной и непредсказуемой, как в группе, да и вообще исторически, но и дисциплинированной, прагматичной.
Да, если бы не волшебник Мерт Гюнок, турки упустили бы победу над Австрией в основное время. Но в любом случае команда Винченцо Монтеллы показала гибкость. Команда не спит, она способна меняться по ходу турнира. А умение быть хамелеоном — это сильное качество. И, кстати, не только в футболе.
Пока в случае с Англией, Францией и Португалией работает марафет в виде того, что они дают результат даже без игры. В плей-офф вышли? Вышли. В четвертьфинал вышли? Вышли. Да, со скрипом, но вышли же. Пугалку «когда будет нужно, мы добавим» после побед в ⅛ финала удалось сдвинуть ещё на одну стадию.
Сдвигать ещё дальше не получится. На Евро остались только лучшие, пройти их без игры не удастся. Так что уже скоро, в ¼ финала, мы получим ответ на вопрос: а точно ли Англия, Франция и Португалия способны включиться и добавить? А то, может, зрители этого ждут, они сами от себя этого ждут, а возможностей для этого нет?
Это одна их самых интересных интриг Евро. Она хорошенько прогрелась и уже совсем скоро должна разрешиться.
Дмитрий Бажанов