Евро-2024 — турнир пугалок. Ему пора ответить на главный вопрос

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаНе начался
5.07ИспанияГермания
1/4 финалаНе начался
5.07ПортугалияФранция
1/4 финалаНе начался
6.07АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
6.07НидерландыТурция
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Все таблицы
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37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
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39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
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Румыния
34
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Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
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1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
20:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Евро-2024 — турнир пугалок. Ему пора ответить на главный вопрос

Если фавориты не проснутся сейчас, может быть слишком поздно.

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Евро-2024: слабая игра фаворитов, чего ждать от сборных Англии, Франции и Португалии, выйдут ли в полуфинал, мнение | Источник: Getty Images

Возможность поставить сразу несколько будильников подряд — одно из самых великих достижений этого мира. 7:00, 7:15, 7:30, для самых непробуждаемых ещё и 7:45. Смартфон будет визжать ровно до тех пор, пока человек не проснётся. В этом есть небольшая доля садизма. Но с бытовой точки зрения повторяющиеся будильники — абсолютно незаменимая вещь.

Причём здесь чемпионат Европы? А при том, что у целого ряда больших сборных, кажется, остался последний будильник. Уже стартовал плей-офф, а они всё никак не проснутся. Впереди ¼ финала. Если они и сейчас не пробудятся, то дальше смогут спокойно дрыхнуть прямо до следующего крупного турнира.

О том, как ужасны Англия, Франция и Португалия, всё уже сказали. Перед Евро эти сборные относили к числу фаворитов. Португалию, может быть, с оговорками. Насчёт Англии единственной оговоркой был Гарет Саутгейт. А по поводу Франции серьёзных оговорок, кажется, не было вообще.

Фаворитам на крупных турнирах свойственно набирать обороты по ходу. Нет необходимости крошить всех сразу. Нужно выйти на пик к решающим матчам и там дать максимум. В целом Англия, Франция и Португалия пока идут по этому графику: из группы вышли, ⅛ финала преодолели. Но есть нюанс. Набрать форму к решающим матчам — не значит совсем не играть до их наступления. А с Англией, Францией и Португалией пока происходит именно так.

Из группы эти команды вышли без лоска, но и без паники. У всех троих были проблемы: не клеилась игра, туго работало нападение, Португалия ещё и Грузии умудрилась проиграть. Но результата добились все трое. Трудности можно было списать на пресловутый фаворитский разгон: в группе размялись, а всю силу продемонстрируют в плей-офф.

Источник: Reuters

Но вот — ⅛ финала. Франция избегает допвремени против Бельгии только благодаря своему лучшему бомбардиру — автоголу. Португалия уходит в серию пенальти со Словенией, и там решает гениальный Диогу Кошта. Без которого, к слову, не было бы никакой серии, не переиграй он Беньямина Шешко при выходе один на один в конце дополнительного времени. Ну и Англия. Гол первым ударом в створ на 90+5-й минуте, камбэк в овертайме и панические конвульсии в обороне, лишь бы не уйти в пенальти.

Опять все трое выиграли. Но такие победы в матчах плей-офф не выглядят как часть плана. Это слишком тонкая игра даже для таких мастеров, как Дидье Дешам, Роберто Мартинес и особенно Гарет Саутгейт. Англия и Португалия реально висели на волоске от вылета. У Франции ситуация была получше. Но и она не произвела впечатления команды, которая в нужный момент добавит и дожмёт. Автогол Яна Вертонгена не был результатом дожима. Это просто был эпизод. Который, к счастью для Франции, завершился в её пользу.

⅛ финала была предпоследним будильником для Англии, Франции и Португалии. Спать больше нельзя, надо просыпаться! В четвертьфинале не простят дремоты. Англия играет со Швейцарией — чемпионом этого Евро по дисциплине и организации. Спящие соперники, даже если они выше классом, это подходящая добыча для команды Мурата Якина. Такой добычей могла стать Германия на групповом этапе. Швейцарцы были близки к победе, но в конце всё же пропустили.

Португалия и Франция играют друг с другом. Может быть битва, кто кого переспит. Надо запастись спичками, чтобы по необходимости втыкать их в глаза и не давать им закрыться. Зрелище может быть тяжеленное. Примерно как очень плохое кино, которое пытаются замаскировать под артхаус.

Другие четвертьфиналисты уже включились. Испания и Германия в рабочем режиме с первого матча. Испания вообще пока лучшая на Евро по содержанию игры. У Германии бывают ошибки, в группе за расслабленность их едва не наказала Швейцария. Но то была разовая акция. В остальном немцы предельно собранны и стараются по максимуму раскрывать свои сильные качества. Впрочем, было бы странно, если бы на домашнем Евро Германия вела себя иначе.

Германия одолела Данию в грозу
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Нидерландцы играли сами и давали играть соперникам в группе. Однако в ⅛ финала они сами сыграли, а вот Румынии не дали сделать ничего. Турция показала, что она может быть не только бесшабашной и непредсказуемой, как в группе, да и вообще исторически, но и дисциплинированной, прагматичной.

Да, если бы не волшебник Мерт Гюнок, турки упустили бы победу над Австрией в основное время. Но в любом случае команда Винченцо Монтеллы показала гибкость. Команда не спит, она способна меняться по ходу турнира. А умение быть хамелеоном — это сильное качество. И, кстати, не только в футболе.

Пока в случае с Англией, Францией и Португалией работает марафет в виде того, что они дают результат даже без игры. В плей-офф вышли? Вышли. В четвертьфинал вышли? Вышли. Да, со скрипом, но вышли же. Пугалку «когда будет нужно, мы добавим» после побед в ⅛ финала удалось сдвинуть ещё на одну стадию.

Сдвигать ещё дальше не получится. На Евро остались только лучшие, пройти их без игры не удастся. Так что уже скоро, в ¼ финала, мы получим ответ на вопрос: а точно ли Англия, Франция и Португалия способны включиться и добавить? А то, может, зрители этого ждут, они сами от себя этого ждут, а возможностей для этого нет?

Это одна их самых интересных интриг Евро. Она хорошенько прогрелась и уже совсем скоро должна разрешиться.

Дмитрий Бажанов

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1
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Югославия
Югославия
3
Англия
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Франция
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Франция
Франция
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Испания
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Португалия
Португалия
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Дания
Дания
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ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
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Италия
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