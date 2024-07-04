Для сборной Турции заказали 300 кебабов в честь её выхода в четвертьфинал Евро-2024

По информации источника, персонал команды, приглашённый на поедание кебабов, составлял 150 человек и включал в себя сотрудников службы безопасности, полицию, работников отеля. Подчёркивается, что один из футболистов съел сразу три кебаба, однако его имя не раскрывается.
Напомним, на стадии ¼ финала чемпионата Европы — 2024 сборная Турции встретится с нидерландской национальной командой. Матч состоится 6 июля на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине.
На этапе ⅛ финала Евро-2024 сборная Турции обыграла Австрию со счётом 2:1.