Для сборной Турции заказали 300 кебабов в честь её выхода в четвертьфинал Евро-2024

По информации источника, персонал команды, приглашённый на поедание кебабов, составлял 150 человек и включал в себя сотрудников службы безопасности, полицию, работников отеля. Подчёркивается, что один из футболистов съел сразу три кебаба, однако его имя не раскрывается.