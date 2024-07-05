Ширер — о Роналду в ⅛ финала: Я видел старого, избитого льва
Бывший нападающий сборной Англии «Ньюкасла» Алан Ширер высказался об игре капитана португальцев Криштиану Роналду.
Бывший нападающий сборной Англии «Ньюкасла» Алан Ширер высказался об игре капитана португальцев Криштиану Роналду.
В матче ⅛ финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти переиграла команду Словении. Основное и дополнительное время матча завершилось нулевой ничьей. На 105-й минуте Роналду не реализовал пенальти. В серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов португальцы оказались сильнее — 3:0. Голкипер Диогу Кошта отбил все три удара словенцев.
«Уважали ли вы его настойчивость? Или испытывали жалость? Не казалось ли вам, что Роналду всегда хочет быть центральной фигурой? Я чувствовал что-то подобное. Но кое-что я еще и увидел. Я увидел льва; старого льва, да, избитого и в синяках, который кончиками когтей цеплялся за свое положение главы прайда, не в силах или не желая отпускать эту ситуацию», — приводит слова Ширера The Athletic.
5 июля португальцы в Гамбурге встретятся со сборной Франции. Матч начнется в 22 часа по московскому времени.