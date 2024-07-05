Ширер — о Роналду в ⅛ финала: Я видел старого, избитого льва

В матче ⅛ финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти переиграла команду Словении. Основное и дополнительное время матча завершилось нулевой ничьей. На 105-й минуте Роналду не реализовал пенальти. В серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов португальцы оказались сильнее — 3:0. Голкипер Диогу Кошта отбил все три удара словенцев.

«Уважали ли вы его настойчивость? Или испытывали жалость? Не казалось ли вам, что Роналду всегда хочет быть центральной фигурой? Я чувствовал что-то подобное. Но кое-что я еще и увидел. Я увидел льва; старого льва, да, избитого и в синяках, который кончиками когтей цеплялся за свое положение главы прайда, не в силах или не желая отпускать эту ситуацию», — приводит слова Ширера The Athletic.