Касильяс: Нойер — один из лучших голкиперов в истории

«Нойер является одним из 10 лучших голкиперов в истории, он уже доказал свой класс и продолжает делать это», — приводит слова Касильяса испанское онлайн-издание AS.

Напомним, сегодня, 5 июля, состоится матч ¼ финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и начнётся в 19:00 мск. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в ⅛ финала национальной команде Швейцарии — 0:2.