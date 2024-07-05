В Турции пытаются оспорить двухматчевую дисквалификацию Демирала

Демирал оформил дубль в матче ⅛ финала Евро-2024 против Австрии (2:1), став первым защитником с 1984 года, кому удалось забить два гола в одном матче чемпионата Европы. Выход команды в следующий раунд плей-офф футболист отметил «волчьим салютом», который запрещен в Австрии. Жест Демирала привел к дипломатическому скандалу между Германией и Турцией — послы обеих стран были вызваны в МИД.

Жест «волчий салютом» ассоциируется с организацией «Бозкурт» (тур. — серые волки), которую относят к ультраправым турецким националистам. Организация официально запрещена в Австрии и во Франции.

УЕФА дисквалифицировал Мериха Демирала на два матча. Из-за этого 26-летний защитник больше не сможет помочь своей сборной на Евро-2024, если она не сумеет добраться до финала. Турецкая футбольная федерация хочет обжаловать это решение в CAS, однако это вряд ли им удастся. По информации Fanatik, решения об отстранении на два матча и менее невозможно рассматривать в CAS.