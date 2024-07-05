Испания — Германия: стартовые составы на матч ⅛ финала Евро-2024

Стали известны стартовые составы команд.

Испания: Унай Симон, Даниэль Карвахаль, Робин ле Норман, Эмерик Ляпорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Педри, Ламин Ямаль, Альваро Мората (капитан), Нико Уильямс.

Германия: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Антонио Рюдигер, Джонатан Та, Давид Раум, Эмре Джан, Тони Кроос, Лерой Сане, Илкай Гюндоган (капитан), Джамал Мусиала, Кай Хаверц.

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 5.07.2024, 19:00 Испания 0 Германия 0

Сборная Испании в четвертый раз за пять последних чемпионатов Европы сыграет в ¼ финала. В 2008 и 2012 году испанцы сумели стать чемпионами, а на Евро-2020 дошли до полуфинала, где уступили итальянцам (1:1, 2:3 пен.). В ⅛ финала Евро-2024 сборная Испании разгромила команду Грузии (4:1).

Сборная Германии также в четвертый раз за пять последних чемпионатов Европы сыграет в ¼ финала. На Евро-2008 немцы дошли до финала, а в 2012 и 2016 году добирались до полуфинала. В ⅛ финала Евро-2024 хозяева турнира победили команду Дании (2:0).