Скандальное судейство в ¼ финала Евро! Германии не дали пенальти, а Крооса — не удалили

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Матч Испании и Германии в ¼ финала чемпионата Европы многими воспринимался как скрытый финал. И это заслуженно — пожалуй, именно эти сборные на турнире показывают самый качественный футбол. И без спорных судейских решений тут не обошлось.

С первых минут игры было понятно — будет жёстко. Тон задал Тони Кроос, дважды жёстко нарушивший правила в центре поля. В итоге это закончилось травмой для Педри — полузащитника сборной Испании пришлось менять уже на восьмой минуте.

Дальше пошла жара. Три жёлтые в первом тайме, шесть — во втором. Всего за 90 минут матча 30 фолов! Чаще других внимание привлекал Тони Кроос — его дважды прощали в первом тайме, а в концовке основного времени матча Энтони Тейлор не назначил опаснейший штрафной у ворот сборной Германии: правила там нарушал Кроос — и вполне мог уйти с поля с красной карточкой.

Мы попросили оценить работу английского судьи нашего эксперта — арбитр Игоря Федотова. И он судью Евро жёстко раскритиковал:

"Сначала Тейлор хотел дать командам побороться. Потом вдруг поменял тактику — стал показывать жёлтые налево и направо, в том числе с помощью ассистента. Игрой он не управлял, вечно дёргался. В таком матче, в скрытом финале, должны включаться персональные качества арбитра — мимика, разговоры с игроками, скорость, какие-то эмоции. Тогда его решения были бы понятнее.

В какой-то момент Тейлор понял — с карточками он переборщил. В том числе с неоднозначными карточками. И он знал — на вторые жёлтые он не уйдёт, удалять никого не будет. Наши арбитры Первой лиги отработали бы этот матч качественнее. По тем решениям, по тем трактовкам, что он принимал, конечно, должен был удалять Крооса. Но он не хотел лезть в скандальные эпизоды — отсюда и не свистнул фол перед штрафной Германии в самой концовке. Худо-бедно Тейлор довёл матч до дополнительного времени. Но это не работа арбитра уровня сборных Германии и Испании. Уровня команд, которые больше всех претендуют на чемпионство".

Ну, а самый скандальный, пожалуй, эпизод случился в дополнительное время. На 106-й минуте матча Мусиала пробивал по воротам сборной Испании, и мяч попал в руку Кукурелье. Игроки Германии сигнализировали об этом арбитру, но VAR в эпизод не полез.

«Если мы берём эпизоды, как в РПЛ, то это рука, она увеличивает площадь тела. Такое было в матче Безбородова в игре “Зенит” — “Оренбург”. ЭСК тогда признала, что рука была. Рука отставлена в сторону и увеличивает площадь тела. Есть движение в сторону тела, да, но вдоль они [руки] не были. Тейлор должен был назначить пенальти в ворота Испании в дополнительное время».

Матч в итоге команды доигрывали 10 на 11 — Карвахаль получил вторую жёлтую карточку. Но главное — после попадания мяча в руку Кукурелье Испания всё-таки забила. Так что скандальный эпизод будут обсуждать ещё долго!