Нагельсман: Поздравляю Испанию с выходом в полуфинал. Сборная Германии отдала все, чтобы выиграть

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"Поздравляю Испанию с выходом в полуфинал. В первом тайме игра была слишком открытой. Мы были лучше во втором тайме, и начиная с 60-й минуты мы стали явно лучшей командой на поле. Мы заслуженно сравняли счет, но пропустили после последнего шанса в матче. К сожалению, нам не удалось оказать достаточное давление на флангах.

Я сказал игрокам, что они не заслужили вылета. Мы все скучаем по своим семьям, но никто из нас не хотел уезжать. С начала последних шести недель в команде царила очень хорошая атмосфера. Можно сказать, что мы отдали все, чтобы выиграть сегодня.