«Наши мечты разбиты». Кроос — о вылете Германии с Евро и завершении своей карьеры

«Я рад, что помог сделать сборную Германии немного лучше. Но сегодня нам очень грустно. У нас была большая цель, и теперь наши мечты разбиты. Когда ты так близок к успеху, от подобного очень горько», — приводит слова Крооса сайт Немецкого футбольного союза.