«Наши мечты разбиты». Кроос — о вылете Германии с Евро и завершении своей карьеры

«Я рад, что помог сделать сборную Германии немного лучше. Но сегодня нам очень грустно. У нас была большая цель, и теперь наши мечты разбиты. Когда ты так близок к успеху, от подобного очень горько», — приводит слова Крооса сайт Немецкого футбольного союза.
Напомним, матч с Испанией стал последним для Крооса в его профессиональной карьере. Всего за клубную карьеру полузащитник провёл 754 матча во всех турнирах, в которых он отметился 73 голами и 166 результативными передачами. В составе сборной Германии Кроос сыграл в 113 матчах (17 голов и 21 ассист).