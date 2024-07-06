Главная причина вылета Германии с Евро. А ведь Нагельсмана предупреждали

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаНе начался
тв
19:00АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
тв
22:00НидерландыТурция
1/2 финалаНе начался
9.07ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
14:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Главная причина вылета Германии с Евро. А ведь Нагельсмана предупреждали

Разбираемся в проблемах молодого супертренера.

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Евро-2024, сборная Германии: почему вылетела команда, разбор, Нагельсман, подробности, мнение, 6 июля 2024 | Источник: Getty Images

Юлиан Нагельсман на Евро-2024 всё сделал под себя. Он не взял Матса Хуммельса, Леона Горетцку и Юлиана Брандта. Убедил вернуться в сборную Тони Крооса, и тот продлил карьеру до чемпионата Европы. Также Нагельсман набил состав «десятками»: Джамал Мусиала, Флориан Вирц, Илкай Гюндоган, а иногда даже и Кроос оказывались под форвардом и пытались фантазировать. Да и форвард был «десяточного» типа: основным вариантом у немцев оказался подвижный и универсальный Кай Хаверц, а не классический таргетмен Никлас Фюллькруг.

Теперь Нагельсману отвечать за результат. С одной стороны, Германия проиграла пока лучшей команде этого Евро — Испании. Проиграла на последних минутах дополнительного времени. А могла и выиграть, моменты были. Плюс был эпизод с игрой рукой Марка Кукурельи. Как бы ни пытались объяснить какими-то новыми трактовками, что там не нужно было назначать пенальти, согласиться с этим всё равно очень сложно.

С другой стороны, для Германии это домашний Евро. Четвертьфинал — стадия не самая ранняя, но и не самая поздняя. Плюс, по сути, Германия споткнулась на первом же сопернике, который равен ей по статусу и амбициям. Да и по классу исполнителей тоже плюс-минус равен.

До встречи с Испанией Германия последовательно сыграла с Шотландией, Венгрией, Швейцарией и Данией. И только в матче с шотландцами немцы выиграли с большим запасом и не дали сопернику шансов. С шотландцами, которые набрали в группе одно очко, заняли последнее место и стали одной из самых безыдейных и незрелищных команд Евро.

С Венгрией, Швейцарией и Данией Германия давала и мощные отрезки, и провальные. Венгры, даже уступая немцам в классе наиграли как минимум на гол. Датчане же в первом тайме были острее Германии, а в начале второго забили мяч, который отменили из-за резонансного офсайда. А вскоре после этого автор отменённого гола Йоаким Андерсен «привёз» пенальти в свои ворота, Хаверц забил, и немцы игру уже не отдали.

В матче со Швейцарией в группе Германия была переиграна. Да, к этому моменту немцы обеспечили себе выход из группы. Но не первое место. В старте вышла вся основа. В конце концов, это домашний Евро! Однако Швейцария продемонстрировала великолепную дисциплину, сковала Германию и, вероятно, забрала бы победу, если бы не кивок Фюллькруга.

Фюллькруг — вообще главный символ противоречий Юлиана Нагельсмана. Никлас — архетипический центрфорвард. Он не умеет играть в сложный футбол, гибридные роли — это не про него. Но в штрафной он король. Поставить корпус, дать мощи, побороться, замкнуть — в этом он шарит. И всякий раз, когда Фюллькруг выходил на поле, он делал это если не на элитном, то на очень высоком уровне.

После матча со Швейцарией, когда Никлас вышел на замену и спас Германию от поражения, активно заговорили о том, что его пора выпустить в старте. Хотя бы попробовать. Однако этого не произошло, Фюллькруг так ни разу и не вышел в основе. Нагельсман готов был терпеть упрощение игры только на коротких отрезках.

А ведь более простой футбол с Фюллькругом давал результат! Никлас забил Шотландии и Швейцарии, помог отыграться с Испанией в основное время и мог забить в конце дополнительного. Но Нагельсману нужен был стиль. Отсюда — бесконечные «десятки», центрфорвард Хаверц. Отсюда же выход в стартовом составе Лероя Зане в обоих матчах плей-офф.

В группе вместо Зане играл Вирц, и играл очень прилично. Уж точно ярче самого Лероя, который выходил на замену и выглядел пассажиром на фоне партнёров по сборной. И вот наступают решающие матчи, Зане дважды выходит в старте — и оба раза играет плохо. С Данией его продержали почти всю игру, с Испанией поменяли уже в перерыве.

Тяга к стилю и постоянная необходимость поиска — это характеристика клубного тренера. Сборная Германии — первая в карьере Нагельсмана. Когда он её возглавил, было много разговоров, что эта работа не для него. Мол, слишком юн он по-тренерски для того, чтобы рулить сборной. Это скорее работа для тех, кто не хочет или не может интенсивно работать в ежедневном режиме. В сборной невозможно наработать мощные связ (к)и так, как возможно в клубе.

И Нагельсман на это напоролся. И не он один. Лучано Спаллетти, отчасти Доменико Тедеско — они, как и Нагельсман, клубные тренеры по своей сути. Чтобы поставить тот футбол, который они хотят, им нужно работать с футболистами каждый день. А в сборной нет такой возможности. Там не нужен сложный футбол. Нужен такой, который будет работать здесь и сейчас.

Можно возразить и сказать о сборной Испании, которая и играет совсем не примитивно, и результат даёт — уже в полуфинале. Но парадокс в том, что к успеху Испания пришла, упростив игру! Луис де ла Фуэнте отказался от тотального контроля, на котором настаивал его тёзка Энрике, дал футболистам больше свободы — и заработало.

Сравнивать молодёжный и взрослый футбол нельзя, это очень разные вещи. Но всё же, что такое работа в сборной, Луис де ла Фуэнте знает. Он тренировал молодёжную сборную Испании и выигрывал с ней Евро. Он понимает, что на наработку чего-то сверхсложного в сборной времени нет. Особенно если нет сильных клубных связок. И этот опыт де ла Фуэнте наверняка сейчас использует в основной сборной.

Нагельсман попытался сохранить клубный подход в сборной. И за авантюризм, за уверенность в себе, за желание не просто побеждать, а делать это со вкусом — респект! Но на деле — Германия заканчивает домашний Евро даже без малой бронзы.

Теперь интересно, что будет дальше. Нагельсман вернётся к более привычной ему клубной работе? Или всё же попробует сделать в сборной то, что у него не до конца получилось сейчас?

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1
ФРГ
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1
Чехословакия
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Польша/Украина
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Испания
Испания
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Италия
Италия
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Португалия
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Франция
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