«Германия всё равно победила». Неожиданная реакция страны на вылет с Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаНе начался
тв
19:00АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
тв
22:00НидерландыТурция
1/2 финалаНе начался
9.07ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
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37
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Швейцария
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Венгрия
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Шотландия
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Группа B
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Италия
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Хорватия
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Албания
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Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
16:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Германия всё равно победила». Неожиданная реакция страны на вылет с Евро-2024

Впервые за много лет немцы гордятся своей командой.

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Сборная Германии уступила Испании в четвертьфинале Евро-2024. Команда Юлиана Нагельсмана драматично покинула домашний турнир. Но выдала с испанцами одну из лучших игр Евро. Германия не выигрывает крупные турниры уже на протяжении 10 лет — с чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Однако если ЧМ-2018, Евро-2020 и ЧМ-2022 ощущались как провал, то прошедший чемпионат Европы воспринимается иначе. А что думают по поводу вылета с Евро и перспектив сборной в Германии? Изучаем немецкие СМИ.

Общий посыл большинства немецких изданий — сборная вернула веру в себя. «Конец, дающий надежду. Сборная Германии уступила в четвертьфинале Евро — но чувство гордости и уверенности остаётся. Сейчас её ждут серьёзные перемены», — заявил журналист Suddeutsche Zeitung Мартин Шнайдер. «Тони Кроос? Ушёл. Мануэль Нойер и Томас Мюллер? Возможно, тоже. Эпоха заканчивается нокаутом против Испании. Но зарождается новое футбольное поколение», — отмечается в аналитической статье от Spiegel.

Журналист Berliner Zeitung Ян Кристиан Миллер считает, что сборная Германии стала победителем, даже несмотря на поражение от Испании: «Конечно, футбол — это момент. Сборная Германии да и вся страна были лишены праздника после четвертьфинала Евро. Команда боролась до конца в матче, который вряд ли можно превзойти по драматичности. Но очень тяжёлое поражение. Сборная Германии ушла с поля проигравшей, однако всё равно победила. Это действительно хорошая история».

Обозреватель Kicker Маттиас Дерш считает, что в прошедшем матче сыграли две лучшие команды Евро. А победа Испании — заслуженна: «Тот факт, что всё завершилось уже в четвертьфинале — и, следовательно, раньше, чем хотелось бы немцам, — обусловлен сеткой чемпионата Европы. Пара Германии с Испанией была достойна финала, даже если бы обе команды не достигли своего максимального уровня. Ни одна другая сборная не выступила на Евро лучше, чем эти две. Однако испанцы были лучше. Германия действовала смело только после пропущенного мяча на 52-й минуте. В дополнительное время у обеих сборных кончились силы, но Испания нашла удачный и эффективный момент для гола».

«Сборная Германии заслуживает того, чтобы получать поддержку в ближайшие недели и месяцы. Лига наций ждёт, а чемпионат мира 2026 года уже не за горами. Будем надеяться, что Нагельсман останется на своём посту и не сбежит при первом предложении. А вместо этого он выстроит команду в двухлетнем плане, чтобы мы были в числе фаворитов на чемпионате мира — 2026. На фундаменте, который был заложен в последние несколько недель. С игроками, которые голодны и готовы вступить в новую эру. Тогда мы станем чемпионами мира!» — журналист Sky Sports Deutschland Флориан Плеттенберг смотрит оптимистично в будущее!

«Сборной Германии наконец-то удалось зарекомендовать себя более молодой, динамичной, открытой и симпатичной командой. Старые косы отрезаны. Германия снова стала командой, с которой может себя идентифицировать каждый болельщик. Что касается футбола, то, конечно, ещё есть куда совершенствоваться. Однако дела идут лучше. Нагельсману и компании нельзя расслабляться», — хвалит национальную команду Стефан Кумбергер из Sport1.

Нино Дуит из Spox подметил, что сборная Германии завоевала любовь болельщиков: «После трёх крайне разочаровывающих турниров, включая неудачу на чемпионате мира 2022 года в Катаре, и печальных поражений от Австрии и Турции прошлой осенью сборная Германии оставила позади тёмные годы. Страстным и убедительным выступлением она завоевала сердца болельщиков на домашнем Евро и вызвала эйфорию в стране. Вокруг команды было спокойствие и не было политических лозунгов».

Ещё один важный момент: футболисты сборной Германии ощущают прогресс в сравнении с прошлыми турнирами. «После позорного вылета с ЧМ-2022 в Катаре Киммих боялся смотреть людям в глаза. В пятницу его взгляд также был пуст, но ощущения от выхода в четвертьфинал домашнего Евро совершенно другие», — отметил Маркус Барк, журналист издания Sportschau. А это значит, что немецкая команда будет только прибавлять. И уже на ЧМ-2026 ей окажется по силам пройти дальше четвертьфинала.

Никита Паглазов

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1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
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Бельгия
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Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
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11 стран Европы
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