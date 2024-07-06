«Германия всё равно победила». Неожиданная реакция страны на вылет с Евро-2024

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Сборная Германии уступила Испании в четвертьфинале Евро-2024. Команда Юлиана Нагельсмана драматично покинула домашний турнир. Но выдала с испанцами одну из лучших игр Евро. Германия не выигрывает крупные турниры уже на протяжении 10 лет — с чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Однако если ЧМ-2018, Евро-2020 и ЧМ-2022 ощущались как провал, то прошедший чемпионат Европы воспринимается иначе. А что думают по поводу вылета с Евро и перспектив сборной в Германии? Изучаем немецкие СМИ.

Общий посыл большинства немецких изданий — сборная вернула веру в себя. «Конец, дающий надежду. Сборная Германии уступила в четвертьфинале Евро — но чувство гордости и уверенности остаётся. Сейчас её ждут серьёзные перемены», — заявил журналист Suddeutsche Zeitung Мартин Шнайдер. «Тони Кроос? Ушёл. Мануэль Нойер и Томас Мюллер? Возможно, тоже. Эпоха заканчивается нокаутом против Испании. Но зарождается новое футбольное поколение», — отмечается в аналитической статье от Spiegel.

Журналист Berliner Zeitung Ян Кристиан Миллер считает, что сборная Германии стала победителем, даже несмотря на поражение от Испании: «Конечно, футбол — это момент. Сборная Германии да и вся страна были лишены праздника после четвертьфинала Евро. Команда боролась до конца в матче, который вряд ли можно превзойти по драматичности. Но очень тяжёлое поражение. Сборная Германии ушла с поля проигравшей, однако всё равно победила. Это действительно хорошая история».

Обозреватель Kicker Маттиас Дерш считает, что в прошедшем матче сыграли две лучшие команды Евро. А победа Испании — заслуженна: «Тот факт, что всё завершилось уже в четвертьфинале — и, следовательно, раньше, чем хотелось бы немцам, — обусловлен сеткой чемпионата Европы. Пара Германии с Испанией была достойна финала, даже если бы обе команды не достигли своего максимального уровня. Ни одна другая сборная не выступила на Евро лучше, чем эти две. Однако испанцы были лучше. Германия действовала смело только после пропущенного мяча на 52-й минуте. В дополнительное время у обеих сборных кончились силы, но Испания нашла удачный и эффективный момент для гола».

«Сборная Германии заслуживает того, чтобы получать поддержку в ближайшие недели и месяцы. Лига наций ждёт, а чемпионат мира 2026 года уже не за горами. Будем надеяться, что Нагельсман останется на своём посту и не сбежит при первом предложении. А вместо этого он выстроит команду в двухлетнем плане, чтобы мы были в числе фаворитов на чемпионате мира — 2026. На фундаменте, который был заложен в последние несколько недель. С игроками, которые голодны и готовы вступить в новую эру. Тогда мы станем чемпионами мира!» — журналист Sky Sports Deutschland Флориан Плеттенберг смотрит оптимистично в будущее!

«Сборной Германии наконец-то удалось зарекомендовать себя более молодой, динамичной, открытой и симпатичной командой. Старые косы отрезаны. Германия снова стала командой, с которой может себя идентифицировать каждый болельщик. Что касается футбола, то, конечно, ещё есть куда совершенствоваться. Однако дела идут лучше. Нагельсману и компании нельзя расслабляться», — хвалит национальную команду Стефан Кумбергер из Sport1.

Нино Дуит из Spox подметил, что сборная Германии завоевала любовь болельщиков: «После трёх крайне разочаровывающих турниров, включая неудачу на чемпионате мира 2022 года в Катаре, и печальных поражений от Австрии и Турции прошлой осенью сборная Германии оставила позади тёмные годы. Страстным и убедительным выступлением она завоевала сердца болельщиков на домашнем Евро и вызвала эйфорию в стране. Вокруг команды было спокойствие и не было политических лозунгов».

Ещё один важный момент: футболисты сборной Германии ощущают прогресс в сравнении с прошлыми турнирами. «После позорного вылета с ЧМ-2022 в Катаре Киммих боялся смотреть людям в глаза. В пятницу его взгляд также был пуст, но ощущения от выхода в четвертьфинал домашнего Евро совершенно другие», — отметил Маркус Барк, журналист издания Sportschau. А это значит, что немецкая команда будет только прибавлять. И уже на ЧМ-2026 ей окажется по силам пройти дальше четвертьфинала.