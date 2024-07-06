Тони Кроос вспомнил, как вернулся в сборную Германии

«29 сентября 2023 года у меня зазвонил телефон. Звонок от Юлиана Нагельсманна. Просьба — вернуться в сборную. Первая мысль в голове: “Я не дурак”! Первая мысль в сердце: “Черт, да!” Как мы все знаем, решение принимает сердце. Моя первая мысль сегодня утром 6 июля 2024 года: я рад, что сделал это. Несмотря на всю печаль и пустоту после вчерашнего финального свистка.



Я всегда видел в команде больше, чем они показывали в последние годы. Но не ожидал, что за такое короткое время можно получить действительно реальный шанс выиграть титул и снова оказаться на одном уровне с лучшими. Вот почему я очень горжусь тем, чего добилась эта команда!



И вся Германия снова может гордиться. Особая благодарность всем вам, кто сделал этот домашний чемпионат Европы особенным. Мы вас видели, сопереживали и чувствовали! Я хотел бы поблагодарить вас за особую теплоту и поддержку в последние несколько недель. Это было нечто особенное.



И, наконец, просьба: теперь, когда Германия вернула себе своего любимого ребенка, не отпускайте его! Путь этой команды продолжается. И большой помощью будет то, что вы поддержите ее даже в плохие времена! Потому что я могу заверить вас в одном: это команда замечательных людей, которые отдают все, чтобы добиться успеха! Германия снова обрела себя!» — написал Кроос.