Матч Испания — Германия показал рекордные рейтинги на немецком ТВ
Матч между сборными Испании и Германии (2:1, д.в.) привлек рекордное количество немецких телезрителей за последние десять лет. Об этом сообщает журналист SportBusiness Мартин Росс.
Матч между сборными Испании и Германии (2:1, д.в.) привлек рекордное количество немецких телезрителей за последние десять лет. Об этом сообщает журналист SportBusiness Мартин Росс.
В среднем матч Испания — Германия посмотрели 26,1 млн зрителей. Доля от общей телеаудитории составила 81%, в то время как доля в возрастной категории 14−49 лет достигла отметки 90%. При этом данные не учитывают зрителей, смотревших матч в барах и общественных местах.
Сборная Германии не сумела выйти в полуфинал домашнего чемпионата Европы, продлив свою неудачную серию до четырех крупных турниров подряд. Последний раз немцы выходили в полуфинал на Евро-2016.
В полуфинале сборная Испании в Мюнхене сыграет с победителем матча Португалия — Франция. Встреча пройдет во вторник, 9 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.