Матч Испания — Германия показал рекордные рейтинги на немецком ТВ

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В среднем матч Испания — Германия посмотрели 26,1 млн зрителей. Доля от общей телеаудитории составила 81%, в то время как доля в возрастной категории 14−49 лет достигла отметки 90%. При этом данные не учитывают зрителей, смотревших матч в барах и общественных местах.

Сборная Германии не сумела выйти в полуфинал домашнего чемпионата Европы, продлив свою неудачную серию до четырех крупных турниров подряд. Последний раз немцы выходили в полуфинал на Евро-2016.