Гарет Саутгейт провел 100 матчей во главе сборной Англии

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Матч против сборной Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024 стал для главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта 100-м во главе национальной команды.

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 6.07.2024, 19:00 Англия 1 Швейцария 1

53-летний наставник возглавил сборную Англии в сентябре 2016 года. Под его руководством национальная команда одержала 62 победы при 20 ничьих и 17 поражениях. В списке самых опытных тренеров англичан Саутгейт находится на третьем месте, уступая только Уолтеру Винтерботтуму (1946−1962, 138 матчей) и Альфу Рэмзи (1963−1974, 113 матчей).

Сборная Англии при Саутгейте является единственной европейской командой, которой удалось дойти до четвертьфинала на четырех последних крупных турнирах. На Евро-2020 англичане дошли до финала, где уступили итальянцам (1:1, 2:3 пен.).