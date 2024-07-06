Гарет Саутгейт провел 100 матчей во главе сборной Англии
Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт провел юбилейный сотый матч во главе национальной команды.
Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт провел юбилейный сотый матч во главе национальной команды.
Матч против сборной Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024 стал для главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта 100-м во главе национальной команды.
53-летний наставник возглавил сборную Англии в сентябре 2016 года. Под его руководством национальная команда одержала 62 победы при 20 ничьих и 17 поражениях. В списке самых опытных тренеров англичан Саутгейт находится на третьем месте, уступая только Уолтеру Винтерботтуму (1946−1962, 138 матчей) и Альфу Рэмзи (1963−1974, 113 матчей).
Сборная Англии при Саутгейте является единственной европейской командой, которой удалось дойти до четвертьфинала на четырех последних крупных турнирах. На Евро-2020 англичане дошли до финала, где уступили итальянцам (1:1, 2:3 пен.).
Действующий контракт Саутгейта со сборной Англии рассчитан до конца этого года.