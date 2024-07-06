Проклятие серий пенальти не подействовало. Англия цинично идет к финалу Евро
Команда Саутгейта продолжает двигаться по турниру, не показывая яркой игры.
Команда Саутгейта продолжает двигаться по турниру, не показывая яркой игры.
На свой сотый матч во главе сборной Англии Саутгейт приберег тактическую революцию. Самый критикуемый человек мирового футбола в игре со Швейцарии впервые за долгое время перешел на схему с тремя центральными защитниками. Дисквалифицированного Гехи в тройке заменил Конса — это легко читалось, а вот в позициях латералей была небольшая интрига. В итоге правоногий Триппьер так и остался на левой бровке, а правая полностью была отдана Сака.
По сути, англичане отзеркалили швейцарскую тактику. Игра с Италией настолько удовлетворила Якина, что он даже не стал возвращать в состав отбывшего дисквалификацию Видмера, оставив на правом фланге Ридера.
План Швейцарии был предельно прост — отдать англичанам мяч и заманить их на свою половину, загнав таким образом соперника в бесконечную позиционную атаку. Противостоять этому пресному перепасу не так сложно, зато есть возможность получить пространство и провести контратаку. Поначалу у команды в красном это неплохо получалось. Но голевых моментов не было. Подходы — да. Но ведь в матчах с участием сборной Англии нужно уметь ценить эти самые подходы.
Если самые наивные оптимисты и ждали от этой игры какого-то фейерверка, то к 30-й минуте сдались и они. Это был угловой сборной Англии, в результате которого мяч пришел… к вратарю Пикфорду. Без комментариев. После этого игра совсем встала: соперники не давали друг другу пространства, а все позиционные попытки вызывали исключительно зевоту. У Англии выделялся исключительно Сака, который на фланге раз за разом накручивал Эбишера, но без продолжения — подстраховка у швейцарцев работала без сбоев.
Из-за того, что Эбишер был вынужден сосредоточиться на обороне, Швейцария в атаке смотрелась совсем скудно. За первый тайм команды совместно едва наиграли на треть гола по xG. Ни одного удара в створ ворот — и самый ожидаемый счет на табло к перерыву. Однако англичане могут быть довольны собой: трибуны не проводил их свистом в раздевалку! Такого не было со времен первого матча на турнире против Сербии.
Первый удар в створ в этом матче случился на 51-й минуте. Это Эмболо из-под Консы катнул мяч в руки Пикфорду. Совершенно проходной момент, но по такой игре необходимо подмечать даже такое. К 60-й минуте пошли уместные шутки о том, что мы добрались до середины матча, ведь дополнительные полчаса неизбежны. А Швейцария тем временем смотрелась лучше: игра продолжительными отрезками проходила на половине англичан, и по меркам этого матча атаки команды Якина были вполне острыми. С каждой минутой ситуация все больше требовала вмешательства Саутгейта, игра точно не шла по сценарию англичан. Сака совершенно растворился, а обнаружить Кейна можно было разве что у собственных ворот — помогать защитникам приходилось даже ему.
Гол Швейцарии за 15 минут до конца выглядел абсолютно логичным. Атаку разогнал центральный защитник Шер, который скрытой передачей нашел в штрафной Ндоя. Последовал прострел на дальнюю, и его замкнул Эмболо.
Саутгейт отреагировал тройной заменой, но влияние вышедших не потребовалось, потому что проснулся Сака. Сработал его фирменный маневр — смещение с фланга и удар с левой в дальний угол. Как и в игре со словаками, англичане забили первым же ударом в створ.
После этой пятиминутной вспышки англичане оживились, но это не спасло игру от неизбежных дополнительных 30 минут. В овертайме внимания стоили три момента — дальний удар Райса (в створ!), замена Кейна на Тони и «сухой лист» Шакири с углового в крестовину. В целом же серия пенальти была неизбежна.
Англия исторически плоха в сериях пенальти, об этом знают все. Но при Саутгейте и Пикфорде наметилась положительная динамика: была победа над колумбийцами на ЧМ в России, а через год — над швейцарцами в Лиге наций. При поражении от Италии в финале предыдущего Евро. В этот раз Пикфорд затащил — взял удар Аканджи, и этого оказалось достаточно: английские игроки реализовали все пять попыток.
Можно и дальше демонизировать Саутгейта и критиковать игру его команды. Англия продолжает цинично двигаться к финалу Евро, до него остается всего один шаг.
Автор: Олег Кошелев