Проклятие серий пенальти не подействовало. Англия цинично идет к финалу Евро

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На свой сотый матч во главе сборной Англии Саутгейт приберег тактическую революцию. Самый критикуемый человек мирового футбола в игре со Швейцарии впервые за долгое время перешел на схему с тремя центральными защитниками. Дисквалифицированного Гехи в тройке заменил Конса — это легко читалось, а вот в позициях латералей была небольшая интрига. В итоге правоногий Триппьер так и остался на левой бровке, а правая полностью была отдана Сака.

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 6.07.2024, 19:00 Англия 1 Швейцария 1 П 5:3

По сути, англичане отзеркалили швейцарскую тактику. Игра с Италией настолько удовлетворила Якина, что он даже не стал возвращать в состав отбывшего дисквалификацию Видмера, оставив на правом фланге Ридера.

План Швейцарии был предельно прост — отдать англичанам мяч и заманить их на свою половину, загнав таким образом соперника в бесконечную позиционную атаку. Противостоять этому пресному перепасу не так сложно, зато есть возможность получить пространство и провести контратаку. Поначалу у команды в красном это неплохо получалось. Но голевых моментов не было. Подходы — да. Но ведь в матчах с участием сборной Англии нужно уметь ценить эти самые подходы.

Если самые наивные оптимисты и ждали от этой игры какого-то фейерверка, то к 30-й минуте сдались и они. Это был угловой сборной Англии, в результате которого мяч пришел… к вратарю Пикфорду. Без комментариев. После этого игра совсем встала: соперники не давали друг другу пространства, а все позиционные попытки вызывали исключительно зевоту. У Англии выделялся исключительно Сака, который на фланге раз за разом накручивал Эбишера, но без продолжения — подстраховка у швейцарцев работала без сбоев.

Из-за того, что Эбишер был вынужден сосредоточиться на обороне, Швейцария в атаке смотрелась совсем скудно. За первый тайм команды совместно едва наиграли на треть гола по xG. Ни одного удара в створ ворот — и самый ожидаемый счет на табло к перерыву. Однако англичане могут быть довольны собой: трибуны не проводил их свистом в раздевалку! Такого не было со времен первого матча на турнире против Сербии.

Первый удар в створ в этом матче случился на 51-й минуте. Это Эмболо из-под Консы катнул мяч в руки Пикфорду. Совершенно проходной момент, но по такой игре необходимо подмечать даже такое. К 60-й минуте пошли уместные шутки о том, что мы добрались до середины матча, ведь дополнительные полчаса неизбежны. А Швейцария тем временем смотрелась лучше: игра продолжительными отрезками проходила на половине англичан, и по меркам этого матча атаки команды Якина были вполне острыми. С каждой минутой ситуация все больше требовала вмешательства Саутгейта, игра точно не шла по сценарию англичан. Сака совершенно растворился, а обнаружить Кейна можно было разве что у собственных ворот — помогать защитникам приходилось даже ему.

Гол Швейцарии за 15 минут до конца выглядел абсолютно логичным. Атаку разогнал центральный защитник Шер, который скрытой передачей нашел в штрафной Ндоя. Последовал прострел на дальнюю, и его замкнул Эмболо.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249348&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Саутгейт отреагировал тройной заменой, но влияние вышедших не потребовалось, потому что проснулся Сака. Сработал его фирменный маневр — смещение с фланга и удар с левой в дальний угол. Как и в игре со словаками, англичане забили первым же ударом в створ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249349&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После этой пятиминутной вспышки англичане оживились, но это не спасло игру от неизбежных дополнительных 30 минут. В овертайме внимания стоили три момента — дальний удар Райса (в створ!), замена Кейна на Тони и «сухой лист» Шакири с углового в крестовину. В целом же серия пенальти была неизбежна.

Англия исторически плоха в сериях пенальти, об этом знают все. Но при Саутгейте и Пикфорде наметилась положительная динамика: была победа над колумбийцами на ЧМ в России, а через год — над швейцарцами в Лиге наций. При поражении от Италии в финале предыдущего Евро. В этот раз Пикфорд затащил — взял удар Аканджи, и этого оказалось достаточно: английские игроки реализовали все пять попыток.

Можно и дальше демонизировать Саутгейта и критиковать игру его команды. Англия продолжает цинично двигаться к финалу Евро, до него остается всего один шаг.