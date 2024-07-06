Проклятие серий пенальти не подействовало. Англия цинично идет к финалу Евро

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
19:00Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финала2-й тайм
тв
22:00Нидерланды0Турция1
1/2 финалаНе начался
9.07ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
10.07W47Англия
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
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Испания
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Италия
34
3
Хорватия
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4
Албания
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Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
22:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Проклятие серий пенальти не подействовало. Англия цинично идет к финалу Евро

Команда Саутгейта продолжает двигаться по турниру, не показывая яркой игры.

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27
фотографий
27
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На свой сотый матч во главе сборной Англии Саутгейт приберег тактическую революцию. Самый критикуемый человек мирового футбола в игре со Швейцарии впервые за долгое время перешел на схему с тремя центральными защитниками. Дисквалифицированного Гехи в тройке заменил Конса — это легко читалось, а вот в позициях латералей была небольшая интрига. В итоге правоногий Триппьер так и остался на левой бровке, а правая полностью была отдана Сака.

Футбол

Евро 2024
1/4 финала, 6.07.2024, 19:00

Англия1Швейцария1П 5:3

По сути, англичане отзеркалили швейцарскую тактику. Игра с Италией настолько удовлетворила Якина, что он даже не стал возвращать в состав отбывшего дисквалификацию Видмера, оставив на правом фланге Ридера.

План Швейцарии был предельно прост — отдать англичанам мяч и заманить их на свою половину, загнав таким образом соперника в бесконечную позиционную атаку. Противостоять этому пресному перепасу не так сложно, зато есть возможность получить пространство и провести контратаку. Поначалу у команды в красном это неплохо получалось. Но голевых моментов не было. Подходы — да. Но ведь в матчах с участием сборной Англии нужно уметь ценить эти самые подходы.

Если самые наивные оптимисты и ждали от этой игры какого-то фейерверка, то к 30-й минуте сдались и они. Это был угловой сборной Англии, в результате которого мяч пришел… к вратарю Пикфорду. Без комментариев. После этого игра совсем встала: соперники не давали друг другу пространства, а все позиционные попытки вызывали исключительно зевоту. У Англии выделялся исключительно Сака, который на фланге раз за разом накручивал Эбишера, но без продолжения — подстраховка у швейцарцев работала без сбоев.

Из-за того, что Эбишер был вынужден сосредоточиться на обороне, Швейцария в атаке смотрелась совсем скудно. За первый тайм команды совместно едва наиграли на треть гола по xG. Ни одного удара в створ ворот — и самый ожидаемый счет на табло к перерыву. Однако англичане могут быть довольны собой: трибуны не проводил их свистом в раздевалку! Такого не было со времен первого матча на турнире против Сербии.

Источник: AFP 2023

Первый удар в створ в этом матче случился на 51-й минуте. Это Эмболо из-под Консы катнул мяч в руки Пикфорду. Совершенно проходной момент, но по такой игре необходимо подмечать даже такое. К 60-й минуте пошли уместные шутки о том, что мы добрались до середины матча, ведь дополнительные полчаса неизбежны. А Швейцария тем временем смотрелась лучше: игра продолжительными отрезками проходила на половине англичан, и по меркам этого матча атаки команды Якина были вполне острыми. С каждой минутой ситуация все больше требовала вмешательства Саутгейта, игра точно не шла по сценарию англичан. Сака совершенно растворился, а обнаружить Кейна можно было разве что у собственных ворот — помогать защитникам приходилось даже ему.

Гол Швейцарии за 15 минут до конца выглядел абсолютно логичным. Атаку разогнал центральный защитник Шер, который скрытой передачей нашел в штрафной Ндоя. Последовал прострел на дальнюю, и его замкнул Эмболо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Саутгейт отреагировал тройной заменой, но влияние вышедших не потребовалось, потому что проснулся Сака. Сработал его фирменный маневр — смещение с фланга и удар с левой в дальний угол. Как и в игре со словаками, англичане забили первым же ударом в створ.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этой пятиминутной вспышки англичане оживились, но это не спасло игру от неизбежных дополнительных 30 минут. В овертайме внимания стоили три момента — дальний удар Райса (в створ!), замена Кейна на Тони и «сухой лист» Шакири с углового в крестовину. В целом же серия пенальти была неизбежна.

Источник: Reuters

Англия исторически плоха в сериях пенальти, об этом знают все. Но при Саутгейте и Пикфорде наметилась положительная динамика: была победа над колумбийцами на ЧМ в России, а через год — над швейцарцами в Лиге наций. При поражении от Италии в финале предыдущего Евро. В этот раз Пикфорд затащил — взял удар Аканджи, и этого оказалось достаточно: английские игроки реализовали все пять попыток.

Можно и дальше демонизировать Саутгейта и критиковать игру его команды. Англия продолжает цинично двигаться к финалу Евро, до него остается всего один шаг.

Автор: Олег Кошелев

Англия
1:1
По пенальти: 5:3Основное время: 1:1 (0:0)
Швейцария
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