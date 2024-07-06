Пикфорд использовал шпаргалку в серии пенальти со Швейцарией

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На бутылке были размещены подсказки о там, как действовать при ударах разных футболистов сборной Швейцарии с 11-метровой отметки.

Помимо обычных инструкций прыгать влево, вправо или реагировать по удару были и более сложные комбинации. Например, в случае с Фабианом Шером было указание дернуться вправо, а затем прыгнуть влево.

Источник: Соцсети

Для исполнявшего первый удар швейцарцев в серии пенальти Мануэля Аканджи была инструкция прыгать в левый от себя угол, что Пикфорд и сделал, успешно отразив удар. Это спасение в итоге и принесло сборной Англии выход в полуфинал.

Пикфорд регулярно использует хитрость с вратарскими шпаргалками на бутылке с водой. Впервые подобный трюк был замечен на ЧМ-2018 в России. Тогда это были обычные надписи маркером на бутылке, но с тех пор они эволюционировали в полноценные наклеенные на бутылку бумажные шпаргалки. В частности, он использовал шпаргалку во время финального матча Евро-2020 против Италии (1:1, 2:3 пен.), благодаря которой ему удалось отразить удары Андреа Белотти и Жоржиньо.

В полуфинале сборная Англии в Дортмунде сыграет с победителем сегодняшнего матча Нидерланды — Турция. Встреча пройдет в среду, 10 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.