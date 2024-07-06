Пикфорд использовал шпаргалку в серии пенальти со Швейцарией

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
19:00Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финала2-й тайм
тв
22:00Нидерланды0Турция1
1/2 финалаНе начался
9.07ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
10.07W47Англия
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
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Группа A
1
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Швейцария
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Хорватия
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Албания
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Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
23:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Пикфорд использовал шпаргалку в серии пенальти со Швейцарией

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд использовал шпаргалку на бутылке с водой во время матча ¼ финала Евро-2024 против Швейцарии (1:1, 5:3 пен.).

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27
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27
фотографий

На бутылке были размещены подсказки о там, как действовать при ударах разных футболистов сборной Швейцарии с 11-метровой отметки.

Помимо обычных инструкций прыгать влево, вправо или реагировать по удару были и более сложные комбинации. Например, в случае с Фабианом Шером было указание дернуться вправо, а затем прыгнуть влево.

Источник: Соцсети

Для исполнявшего первый удар швейцарцев в серии пенальти Мануэля Аканджи была инструкция прыгать в левый от себя угол, что Пикфорд и сделал, успешно отразив удар. Это спасение в итоге и принесло сборной Англии выход в полуфинал.

Пикфорд регулярно использует хитрость с вратарскими шпаргалками на бутылке с водой. Впервые подобный трюк был замечен на ЧМ-2018 в России. Тогда это были обычные надписи маркером на бутылке, но с тех пор они эволюционировали в полноценные наклеенные на бутылку бумажные шпаргалки. В частности, он использовал шпаргалку во время финального матча Евро-2020 против Италии (1:1, 2:3 пен.), благодаря которой ему удалось отразить удары Андреа Белотти и Жоржиньо.

В полуфинале сборная Англии в Дортмунде сыграет с победителем сегодняшнего матча Нидерланды — Турция. Встреча пройдет в среду, 10 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Во время загрузки произошла ошибка.
Англия
1:1
По пенальти: 5:3Основное время: 1:1 (0:0)
Швейцария
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Назван лучший игрок матча Португалия — Франция
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Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
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