Де Врей признан лучшим игроком матча Нидерланды — Турция
Защитник сборной Нидерландов Стефан де Врей признан лучшим игроком четвертьфинала Евро-2024 против Турции (2:1). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Защитник сборной Нидерландов Стефан де Врей признан лучшим игроком четвертьфинала Евро-2024 против Турции (2:1). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
32-летний голландец сравнял счет на 70-й минуте, замкнув головой подачу Мемфиса Депая. Он забил за сборную впервые с марта 2015 года.
Де Врей провел на поле все 90 минут, суммарно преодолев дистанцию в 9,2 километра. Также на его счету 77 точных передач из 84, шесть успешных защитных действий и четыре выигранных единоборства из шести. Для де Врея это первая подобная награда в карьере.
В полуфинале сборная Нидерландов в Дортмунде сыграет с Англией. Встреча пройдет в среду, 10 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.