Де Врей признан лучшим игроком матча Нидерланды — Турция

32-летний голландец сравнял счет на 70-й минуте, замкнув головой подачу Мемфиса Депая. Он забил за сборную впервые с марта 2015 года.

Де Врей провел на поле все 90 минут, суммарно преодолев дистанцию в 9,2 километра. Также на его счету 77 точных передач из 84, шесть успешных защитных действий и четыре выигранных единоборства из шести. Для де Врея это первая подобная награда в карьере.