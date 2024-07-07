Станислав Черчесов назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 | Источник: Чемпионат.com

«В финал выйдут сборные Франции и Англии. А чемпионом станет команда Франции», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

В четвертьфинале сборная Франции обыграла Португалию, а национальная команда Англии выбила Швейцарию. Победитель в двух матчах определился в серии послематчевых пенальти.

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании сыграет с Францией, а национальная команда Англии проведёт матч с Нидерландами. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно.