Суперкомпьютер назвал фаворита Евро-2024 после завершения стадии ¼ финала

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024 после завершения стадии ¼ финала | Источник: Getty Images

Opta считает, что главными претендентами на победу на Евро-2024 являются сборные Испании и Франции (обе — 30%). Шансы сборной Англии оцениваются в 23%, а вероятность победы Нидерландов — 17%.

Напомним, в ½ финала Евро-2024 между собой сыграют следующие сборные:

9 июля. Испания — Франция

10 июля. Нидерланды — Англия