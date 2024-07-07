Дешам хочет оставить Гризманна в запасе на матч против Испании
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может не выйти в старте сборной Франции в матче против Испании в полуфинале Евро-2024.
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может не выйти в старте сборной Франции в матче против Испании в полуфинале Евро-2024.
Как сообщает L'Equipe, главный тренер «Трехцветных» Дидье Дешам всерьез рассматривает возможность оставить Гризманна на скамейке запасных из-за невзрачной игры 33-летнего форварда в предыдущих встречах.
В матче ¼ финала с Португалией (0:0, 5:3 — пенальти) Гризманн на 67-й минуте был заменен на Усмана Дембеле.
Матч Испания — Франция состоится 9 июля в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.