В Берлине задержали 54 человека из-за беспорядков на фоне ¼ финала Евро | Источник: Спорт РИА Новости

Матч прошёл на Олимпиаштадион в Берлине и закончился победой сборной Нидерландов со счётом 2−1. На гол Самета Акайдына на 35 минуте голландцы ответили голом Стефана де Врея на 70-й минуте и автоголом турецкого защитника Мерта Мюльдюра на 76-й минуте.

«В рамках всей операции было осуществлено 54 мероприятия по ограничению или лишению свободы. Полиция возбудила 64 уголовных дела, в том числе по факту нанесения обычных и опасных телесных повреждений, незаконного проникновения на территорию, оскорблений, получения выгоды мошенническим путём, а также нарушений закона о наркотических веществах. Два оперативника получили ранения, но смогли продолжить работу», — говорится в заявлении полиции.

Сообщается, что в ходе крупного марша турецких болельщиков до матча, в котором приняли участие до 8 тысяч человек, неоднократно демонстрировалось так называемое волчье приветствие, ассоциирующееся с турецким националистическим движением «Серые волки» (бозкурт). Это стало поводом для вмешательства полиции, которая разогнала марш в связи с демонстрацией политических посланий. «Волчье приветствие в Германии не запрещено», — заявил при этом в письменном комментарии РИА Новости пресс-секретарь полиции Берлина Мартин Штралау.

Во время игры на стадионе неоднократно использовалась пиротехника, а в фан-зоне у Бранденбургских ворот произошли стычки между голландскими и турецкими болельщиками. О количестве пострадавших полиция не сообщила. После матча группа из 50 человек на площади Брайтшайдплац выкрикивала протурецкие и пропалестинские лозунги, а также демонстрировала волчье приветствие.

«Серые волки» — турецкая националистическая молодежная организация. Она создана в конце 1960-х годов по инициативе полковника Алпарслана Тюркеша под патронажем Партии националистического движения (MHP), придерживается идеологии пантюркизма. Известна также армянофобией, неприятием к курдам и евреям, а также евроскептицизмом.