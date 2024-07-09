Тренер сборной Аргентины рассказал, за кого его страна болеет на ЧЕ

«Очень рад тому, что сумел сделать де ла Фуэнте. Надеюсь, у него все в итоге сложится в лучшем виде. Думаю, подавляющее большинство аргентинцев на этом Евро болеет за Испанию», — сказал Скалони.

В полуфинале Евро-2024 сборная Испании в Мюнхене сыграет с командой Аргентины. Встреча пройдет сегодня, 9 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.