Тренер сборной Аргентины рассказал, за кого его страна болеет на ЧЕ
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что большинство аргентинцев на Евро-2024 болеют за национальную команду Испании. Об этом сообщает All About Argentina.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что большинство аргентинцев на Евро-2024 болеют за национальную команду Испании. Об этом сообщает All About Argentina.
«Очень рад тому, что сумел сделать де ла Фуэнте. Надеюсь, у него все в итоге сложится в лучшем виде. Думаю, подавляющее большинство аргентинцев на этом Евро болеет за Испанию», — сказал Скалони.
В полуфинале Евро-2024 сборная Испании в Мюнхене сыграет с командой Аргентины. Встреча пройдет сегодня, 9 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Параллельно с этим аргентинская сборная выступает на Кубке Америки, который проходит в США. Ближайшей ночью действующие чемпионы мира в полуфинале сыграют со сборной Канады. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.