16-летний Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы
Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль сравнял счет в матче с Францией в полуфинале Евро-2024.
Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль сравнял счет в матче с Францией в полуфинале Евро-2024.
16-летний футболист огорчил французов на 21-й минуте встречи, забив зрелищным ударом из-за штрафной, после которого мяч от штанги отскочил в «девятку» ворот Майка Меьяна.
Таким образом, Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы. Предыдущий рекорд принадлежал швейцарцу Йохану Фонлантену, поразившему ворота Франции (1:3) на групповом этапе Евро-2004 в возрасте 18 лет.
Матч между командами проходит в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».