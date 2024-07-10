Мората получил травму во время празднования выхода в финал Евро-2024

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После окончания полуфинального матча против Франции (2:1) на поле выбежал один из фанатов, который направлялся к игрокам сборной Испании. Сотрудник службы безопасности стадиона попытался поймать его, но поскользнулся и упал на газон, попутно сбив Морату. Судя по видео, 31-летний нападающий получил от стюарда прямой удар по голеностопу.

Отмечается, что Мората уходил с поля, заметно прихрамывая на правую ногу. О степени повреждения будет известно позднее.

Сборная Испании в пятый раз в своей истории и впервые с 2012 года вышла в финал чемпионата Европы. Испанцы являются трехкратными чемпионами Европы (1964, 2008, 2012) и в случае победы на турнире станут самой титулованной сборной Старого Света, обойдя Германию (1972, 1980, 1996).