Мората получил травму во время празднования выхода в финал Евро-2024
Капитан сборной Испании Альваро Мората получил травму во время празднования выхода национальной команды в финал чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает Tiempo de Juego.
Капитан сборной Испании Альваро Мората получил травму во время празднования выхода национальной команды в финал чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает Tiempo de Juego.
После окончания полуфинального матча против Франции (2:1) на поле выбежал один из фанатов, который направлялся к игрокам сборной Испании. Сотрудник службы безопасности стадиона попытался поймать его, но поскользнулся и упал на газон, попутно сбив Морату. Судя по видео, 31-летний нападающий получил от стюарда прямой удар по голеностопу.
Отмечается, что Мората уходил с поля, заметно прихрамывая на правую ногу. О степени повреждения будет известно позднее.
Сборная Испании в пятый раз в своей истории и впервые с 2012 года вышла в финал чемпионата Европы. Испанцы являются трехкратными чемпионами Европы (1964, 2008, 2012) и в случае победы на турнире станут самой титулованной сборной Старого Света, обойдя Германию (1972, 1980, 1996).
В финале сборная Испании сыграет с победителем матча Нидерланды — Англия. Встреча пройдет в Мюнхене в воскресенье, 14 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.