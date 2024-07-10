Англию снова не пустят к трофею? Расклады от аналитиков на второй полуфинал Евро

Евро-2024, ½ финала: расклады, прогноз, расписание, Нидерланды — Англия, 10 июля 2024 | Источник: Getty Images

Сегодня, 10 июля, мы узнаем второго финалиста Евро-2024. Англия играла в решающем матче чемпионата Европы — 2020. А теперь борется за новую попытку приблизиться к трофею. Нидерланды же не выходили в финал Евро с 1988 года! У кого больше шансов на победу? Изучаем мнение букмекеров и аналитиков.

Футбол Евро 2024 1/2 финала, 10.07.2024, 22:00 Нидерланды - Англия -

Сборная Англии — наверное, самая обсуждаемая команда на Евро. Со знаком «минус». От англичан ожидали огня, страсти, голевых шоу в каждом матче. Кейн, Беллингем, Фоден, Сака, Палмер, Гордон, Эзе, Тони, Уоткинс, Боуэн — мощнейший подбор футболистов в нападении. Вероятно, лучший на турнире. Но в итоге Англия забила всего пять мячей в пяти матчах. А если бы не шедевр Беллингема на 90+5-й минуте матча ⅛ финала со Словакией (2:1, д. вр.), англичане уже оказались бы дома. Вопросов к тренеру Гарету Саутгейту — море.

А для Нидерландов выход в полуфинал — уже достижение. Перед стартом Евро команду Рональда Кумана ставили в топ-10 сильнейших сборных, а вот в число фаворитов — не включали. Да и на групповом этапе нидерландцы выступали нестабильно: обыграли Польшу (2:1), скатали скучные нули с Францией, а затем уступили Австрии (2:3). Команда вышла из группы только с третьего места. Но в плей-офф повезло с сеткой: сначала досталась Румыния, а затем — Турция. В этих встречах Нидерланды показали крутой футбол и добрались до полуфинала.

Кто же является фаворитом предстоящего матча? Букмекеры отдают предпочтение Англии. Коэффициент на выход команды Гарета Саутгейта в финал составляет 1.78, на Нидерланды — 2.05 (с учётом дополнительного времени и серии пенальти). Победа англичан в основное время оценивается в 2.70, нидерландцев — в 3.30.

Аналитики Opta ещё сдержаннее. Разница в шансах команд, по их версии, минимальна. Вероятность выхода Англии в финал оценивается в 51,51%, Нидерландов — в 48,49%. Де-факто шансы оцениваются 50/50. Но тем интереснее нам, обычным болельщикам. Может, Англия копила силы до полуфинала и удивит атакующими комбинациями сейчас?