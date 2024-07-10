Капаррос: Независимо от того, кто пройдёт в финал, Испания станет чемпионом

«Конечно, по уровню игры испанцы были выше французов. Испания сумела доминировать во всех направлениях игры: в обороне, атаке, в персональных качествах игроков и в физической подготовке. Это всё говорит о том, что Испания заслуженно обыграла Францию. Они свой уровень продемонстрировали во всех матчах на чемпионате Европы.



В Испании есть футболисты, которые по индивидуальному уровню выделяются. Независимо от того, кто пройдёт в финал, Испания станет чемпионом. Я об этом говорил ранее, мои слова сейчас подтверждаются», — сказал Капаррос Metaratings.