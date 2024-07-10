Кейн: Если Англия выйдет в финал Евро-2024, это будет грандиозным достижением

«У нас есть задача, которую мы хотим выполнить и которая, как мы думаем, нам по плечу. Шаг за шагом мы становимся ближе к её выполнению. Если во второй раз подряд выйдем в финал, то это будет грандиозным достижением. И у нас есть такая возможность», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.