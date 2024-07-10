Томас Мюллер принял решение завершить карьеру в сборной Германии
34-летний футболист выступал за Бундестим с 2010 года.
34-летний футболист выступал за Бундестим с 2010 года.
Как сообщает крупнейшая немецкая ежедневная газета Bild, футболист «Баварии» Томас Мюллер принял решение больше не выступать за немецкую национальную команду.
Ранее Томас Мюллер сам заявил, что допускает возможность завершения карьеры в национальной команде после вылета Германии с домашнего Евро. Команда Юлиана Нагельсманна в матче ¼ финала уступила сборной Германии по истечении экстра-таймов — 1:2.
Мюллер впервые сыграл за сборную Германии в марте 2010 года. С тех пор он провел 131 матч и забил 45 голов. По проведенным матчам за национальную команду Мюллер уступает только Лотару Маттеусу и Мирославу Клозу. Вместе с командой Томас выиграл чемпионат мира-2014, завоевывал бронзовые медали на чемпионате мира 2010 года и на Евро-2012 и Евро-2016.