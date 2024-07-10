Томас Мюллер принял решение завершить карьеру в сборной Германии

Ранее Томас Мюллер сам заявил, что допускает возможность завершения карьеры в национальной команде после вылета Германии с домашнего Евро. Команда Юлиана Нагельсманна в матче ¼ финала уступила сборной Германии по истечении экстра-таймов — 1:2.

Мюллер впервые сыграл за сборную Германии в марте 2010 года. С тех пор он провел 131 матч и забил 45 голов. По проведенным матчам за национальную команду Мюллер уступает только Лотару Маттеусу и Мирославу Клозу. Вместе с командой Томас выиграл чемпионат мира-2014, завоевывал бронзовые медали на чемпионате мира 2010 года и на Евро-2012 и Евро-2016.