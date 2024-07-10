Немецкий фанат яро поддерживает Испанию на Евро: видео

Фанат впечатлил общественность своей поддержкой. Его лично пригласили познакомиться со сборной Испании на чемпионате Европы.

Напомним, сборная Германии проиграла в ¼ финала Испании со счетом 1:2 в дополнительное время. Сборная Германии на втором чемпионате Европы подряд не смогла выйти в полуфинал. На Евро-2020 немцы в ⅛ финала уступили англичанам (0:2). До этого «бундестим» трижды выходила в полуфинал континентального первенства.

Кроме того, страна-хозяйка чемпионата Европы не может выиграть домашний турнир на протяжении десяти турниров кряду. Последний раз это удавалось сделать сборной Франции на Евро-1984.

Позднее сборная Испании вышла в финал континентального первенства, обыграв в полуфинале Францию со счетом 2:1.

Национальная команда Испании в пятый раз в своей истории и впервые с 2012 года вышла в финал чемпионата Европы. Испанцы являются трехкратными чемпионами Европы (1964, 2008, 2012) и в случае победы на турнире станут самой титулованной командой Европы, обойдя Германию (1972, 1980, 1996).

В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с победителем матча Нидерланды — Англия.