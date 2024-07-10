«Они были лучше во всем». Гризманн — о матче с Испанией
Полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал поражение от Испании (1:2) в полуфинальном матче Евро-2024. Об этом сообщает Goal.
Полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал поражение от Испании (1:2) в полуфинальном матче Евро-2024. Об этом сообщает Goal.
«Они были лучше нас. Мы знали, что они могут хорошо бить с дистанции, и мы позволили им это сделать. Мы знали, что Ламин — левша, и мы позволили ему пробить левой ногой. Первый гол ранил нас, а второй гол через четыре минуты добил.
Это футбол, и нам этого не хватило. Это было нашей сильной стороной с самого начала, но мы проиграли сильной Испании. Никаких оправданий насчет усталости или чего-то подобного, они тоже играли дополнительное время. Они были лучше во всем», — сказал Гризманн.
В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с победителем матча Нидерланды — Англия. Встреча пройдет в Мюнхене в воскресенье, 14 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.