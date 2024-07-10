Депай получил травму в первом тайме полуфинала Евро с Англией
Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай получил травму в полуфинальном матче Евро-2024 против Англии (1:1, перерыв).
Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай получил травму в полуфинальном матче Евро-2024 против Англии (1:1, перерыв).
На 33-й минуте Депай сел на газон в районе центрального круга, получив повреждение. 30-летний нападающий не смог продолжить игру — вместо него на поле вышел Йоей Верман.
Депай выходил в стартовом составе сборной Нидерландов во всех шести матчах на этом турнире. На его счету один гол и одна результативная передача.
После первого тайма счет ничейный — 1:1. На восьмой минуте счет в матче открыл Хави Симонс. На 18-й минуте англичане сравняли счет благодаря пенальти, который реализовал Харри Кейн.
Победитель этого матча в финале сыграет с командой Испании. Встреча пройдет в Берлине в воскресенье, 14 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.