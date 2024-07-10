Депай получил травму в первом тайме полуфинала Евро с Англией

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На 33-й минуте Депай сел на газон в районе центрального круга, получив повреждение. 30-летний нападающий не смог продолжить игру — вместо него на поле вышел Йоей Верман.

Футбол Евро 2024 1/2 финала, 10.07.2024, 22:00 Нидерланды 1 Англия 1

Депай выходил в стартовом составе сборной Нидерландов во всех шести матчах на этом турнире. На его счету один гол и одна результативная передача.

После первого тайма счет ничейный — 1:1. На восьмой минуте счет в матче открыл Хави Симонс. На 18-й минуте англичане сравняли счет благодаря пенальти, который реализовал Харри Кейн.