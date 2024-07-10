Харри Кейн стал лучшим бомбардиром плей-офф Евро в истории
Капитан сборной Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф чемпионатов Европы. Об этом сообщает Opta.
Капитан сборной Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф чемпионатов Европы. Об этом сообщает Opta.
На 18-й минуте полуфинального матча Евро-2024 с Нидерландами (1:1, перерыв) Кейн сравнял счет, реализовав пенальти. Для 30-летнего нападающего этот мяч стал шестым в истории плей-офф Евро.
Кейн побил рекорд нападающего сборной Франции Антуана Гризманна, в активе которого было пять голов. По четыре мяча в плей-офф Евро забивали Нуну Гомеш, Герд Мюллер, Дитер Мюллер и Драган Джаич.
Харри Кейн забил четыре мяча в плей-офф Евро-2020, на котором сборная Англии дошла до финала. На Евро-2024 нападающий поразил ворота сборной Дании (1:1) на групповом этапе и забил сборной Словакии (2:1, д.в.) в матче ⅛ финала.
Мяч в ворота Нидерландов стал 66-м для Харри Кейна в футболке национальной команды. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.
Кроме того, Кейн делит лидерство в списке лучших бомбардиров Евро-2024 с Дани Ольмо, Коди Гакпо, Жоржем Микаутадзе, Джамалом Мусиалой и Иваном Шранцем. В активе каждого из этих футболистов по три забитых мяча.