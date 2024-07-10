Харри Кейн стал лучшим бомбардиром плей-офф Евро в истории

Источник: Ian MacNicol/Getty Images

На 18-й минуте полуфинального матча Евро-2024 с Нидерландами (1:1, перерыв) Кейн сравнял счет, реализовав пенальти. Для 30-летнего нападающего этот мяч стал шестым в истории плей-офф Евро.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241812&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кейн побил рекорд нападающего сборной Франции Антуана Гризманна, в активе которого было пять голов. По четыре мяча в плей-офф Евро забивали Нуну Гомеш, Герд Мюллер, Дитер Мюллер и Драган Джаич.

Харри Кейн забил четыре мяча в плей-офф Евро-2020, на котором сборная Англии дошла до финала. На Евро-2024 нападающий поразил ворота сборной Дании (1:1) на групповом этапе и забил сборной Словакии (2:1, д.в.) в матче ⅛ финала.

Мяч в ворота Нидерландов стал 66-м для Харри Кейна в футболке национальной команды. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.