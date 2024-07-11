Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024

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Встреча проходила в Дортмунде. Счет в матче был открыт на 7-й минуте, когда Хави Симонс ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Джордана Пикфорда.

На 15-й минуте Харри Кейн сыграл на добивании после заблокированного удара Букайо Сака. Удар Кейна пытался накрыть Дензел Думфрис, который в борьбе попал по ноге капитана английской сборной. После просмотра VAR главный арбитр Феликс Цвайер назначил одиннадцатиметровый удар. Голкипер «оранжевых» Берт Вербрюгген угадал направление удара Кейна, но выручить свою команду не сумел.

После этого соперники обменялись несколькими опасными моментами. На 23-й минуте Фил Фоден получил мяч в штрафной площади, продвинулся вперед и ударил по воротам. Мяч с линии ворот вынес Думфрис.

На 30-й минуте Симонс сделал подачу в штрафную, где Думфрис выиграл верховую борьбу у Беллингема и ударом головой сотряс перекладину ворот сборной Англии. На 33-й минуте Фоден дальним ударом из-за пределов штрафной угодил в штангу голландских ворот. Перед перерывом Фоден имел еще одну возможность забить, но его удар в дальний нижний угол отразил Вербрюгген.

После перерыва команды начали играть осторожнее. На 66-й минуте голландцы получили право на штрафной удар. Верман сделал подачу в штрафную, где ван Дейк сумел нанести удар с близкого расстояния, но Пикфорд перевел мяч на угловой. На 80-й минуте Сака сумел замкнуть прострел Уокера и поразить ворота Вербрюггена, но мяч был отменен из-за небольшого офсайда у английского защитника.

На 81-й минуте главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт снял с игры Харри Кейна и Фила Фодена, вместо которых на поле вышли Коул Палмер и Олли Уоткинс. Этот дуэт в итоге и организовал победный мяч для англичан — на 90-й минуте Палмер выдал передачу на забегающего в штрафную Уоткинса, который вторым касанием отправил мяч в дальний нижний угол ворот голландцев.

Сборная Англии во второй раз в своей истории вышла в финал чемпионата Европы. На Евро-2020 англичане в решающем матче уступили итальянцам (1:1, 2:3 пен.).