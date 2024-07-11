Олли Уоткинс признан лучшим игроком матча Нидерланды — Англия

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28-летний нападающий вышел на поле на 81-й минуте, заменив Харри Кейна, и на исходе основного времени матча стал автором победного мяча. Уоткинс забил с передачи Коула Палмера, который одновременно с ним вышел на замену.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-101982925&hd=2&id=456288754&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я ждал этого момента несколько недель. Мне потребовалось много тяжелой работы, чтобы прийти к этому. Я получил возможность и ухватился за нее обеими руками. Я сказал Палмеру: “Мы выйдем на поле, а ты выведешь меня на ударную позицию”. Я знал, что как только он получит мяч, он задействует меня. Когда мяч попал в нижний угол, это было лучшее чувство на свете. Мы умеем отыгрываться, что позволяет нам забивать. Мы никогда не сдаемся. Осталась еще одна игра — мы готовы к Испании», — сказал Уоткинс после матча.

Для Уоткинса это всего второе появление на Евро-2024. Ранее нападающий «Астон Виллы» отыграл 22 минуты в матче группового этапа против Дании (1:1), не сумев отличиться результативными действиями.

Кроме того, Уоткинс стал вторым футболистом в истории плей-офф Евро, кому удалось забить победный мяч на 90-й минуте. До него единственным таким игроком был защитник сборной Германии Филлип Лам, который забил победный мяч в ворота Турции (3:2) в полуфинале Евро-2008.

Сборная Англии во второй раз в своей истории вышла в финал чемпионата Европы. На Евро-2020 англичане в решающем матче уступили итальянцам (1:1, 2:3 пен.).