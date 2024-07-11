Саутгейт о 2:1 с Нидерландами: Англия играла очень хорошо. Концовка стала наградой за самоотдачу, рад за Уоткинса
Гарет Саутгейт высказался о победе над сборной Нидерландов (2:1) на Евро-2024.
Гарет Саутгейт высказался о победе над сборной Нидерландов (2:1) на Евро-2024.
«Мы играли очень хорошо. Матч был сложным, нам приходилось менять свой подход, особенно к игре в обороне. Постоянно приходилось адаптироваться, и футболисты принимали очень хорошие решения.
Концовка получилась особенной для команды и стала наградой за то, что она отдает себя делу.
Главное — что все игроки готовы выйти. Нам стало казаться, что начинаем снижать давление из-за нехватки сил, к тому же Харри Кейн получил удар. Олли Уоткинс умеет хорошо прессинговать, а также делать рывки за спину защитникам. Мы почувствовали, что настал удачный момент для того, чтобы попробовать такой вариант. Я очень рад, что Олли получил свою минуту славы», — сказал главный тренер сборной Англии в эфире ITV.