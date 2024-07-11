Определился арбитр на финальный матч Евро-2024

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Как сообщается на официальном сайте УЕФА, Франсуа Летексье назначен главным арбитром на финал Евро-2024 Испания — Англия.

Ассистентами судьи будут французы Сириль Мунье и Мехди Рахмуни, резервным арбитром — поляк Шимон Марчиняк, резервным ассистентом — его соотечественник Томаш Листкевич. Видеоассистентом рефери будет француз Жером Брисар, которому будут помогать его соотечественник Вилли Делажо и итальянец Массимилиано Иррати.

На текущем турнире Летексье отработал два матча группового этапа (Дания — Сербия и Хорватия — Албания), а также матч ⅛ финала, в котором испанцы разгромили сборную Грузии — 4:1.

Летексье судил матч за Суперкубок УЕФА-2023 между «Манчестер Сити» и «Севильей» (1:1, 5:4 — по пенальти). Также француз входил в бригаду словенца Славко Винчича на финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом».