Овечкин о Роналду на Евро: «Провальный чемпионат, но он старался и не хотел закончить так. Для болельщика видеть, как играет Криштиану — дорогого стоит» | Источник: Sports.Ru

Сборная Португалии уступила Франции в четвертьфинале (0:0, 3:5 по пенальти), а 39-летний форвард не забил на турнире ни одного мяча за 5 матчей.

— Саша, а как ты вообще оценишь игру Роналду на Евро?

— Я думаю, он старался. Понятное дело, что это провальный чемпионат, но он старался, он не хотел так закончить чемпионат.

— Не был ли он обузой для сборной Португалии в такой форме?

— Я не могу так сравнить, у меня другой вид спорта. Конечно, я хочу, чтобы…

— А как болельщик?

— Но, первое, я не болельщик Португалии, и мне как бы по барабану, как сыграли. Но для болельщика, я думаю, видеть, как играет Роналду, это дорогого стоит, — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.